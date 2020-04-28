وزراء رياضة الولايات الألمانية يحددون موعد عودة الدوري.. والقرار النهائي في يد أنجيلا ميركل

اجتمع وزراء الرياضة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وتم التأكيد على أن استئناف الدوري الألماني سيكون مبررا وستكون المباريات خلف أبواب مغلقة.

وأعلن وزراء الرياضة في الولايات الألمانية الـ16 أن الدوري قد يعود منتصف مايو أو نهايته، وانتظار القرار النهائي من المستشارة الألمانية.

وأضاف البيان: "يتعين على الرابطة أن تخلق وتفرض ظروفا صحية وطبية صارمة ومراقبتها من خلال الإجراءات اللازمة".

ومن المنتظر أن تعقد المستشارة الألمانية اجتماعا يوم الخميس المقبل لبحث كافة الأمور ومن جانبها أكدت الرابطة أنها على استعداد استئناف البطولة وسط إجراءات وفحوص دورية للاعبين والأجهزة الفنية.

وكان الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند بواكيم فاتسكه قد حذر من إفلاس الأندية الألمانية إذا لم يتم استئناف مباريات البطولة.