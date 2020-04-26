لا للجنس أو التقبيل.. تعرف على ضوابط استئناف الدوري الألماني

حددت رابطة الدوري الألماني شروطًا ملزمة للاعبين عند استئناف البوندسليغا في التاسع من الشهر المقبل رغم جائحة فيروس كورونا التي تسببت في إيقاف البطولة الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كيفية استئناف النشاط بأمان وسط أزمة كوفيد-19، وكيف سيتدرب اللاعبون ويلعبون المباريات، وكذلك ما سيحدث إذا أصيبوا بالمرض قبل انتهاء الموسم.

وتتضمن وثيقة كشفت عنها الصحيفة إمكانية إقامة اللاعبين في منازلهم أو في فنادق جماعية لكن دون ممارسة الجنس مع زوجاتهم وصديقاتهم أو التقبيل إذا ظهرت أعراض المرض عليهم أو على زوجاتهم . وستسمح الملاعب بحضور 30 شخصًا كحد أقصى، بما في ذلك 4 من رجال الشرطة فقط، و 10 صحفيين، و 4 من فتيان جمع الكرة، و 8 من عمال الملعب، و50 من أفراد الأمن.

كيف يمكن للاعبين التدريب؟

سيتم اختبار الفريق بأكمله قبل أول حصة تدريبية، ثم خلال مرتين في الأسبوع حتى نهاية الموسم، إحداهما قبل المباراة مباشرة. ويجب على اللاعبين أيضًا عدم وصول ملعب التدريب في جماعات وإرسال رسالة نصية إلى مسؤول الصحة للتأكد من خلوهم من أي أعراض.

ويجب تقليل التواصل خلال التدريبات إلى الحد الأدنى من خلال اجتماعات الفريق التي تُعقد في غرف كبيرة وفقط لـ"أسباب قاهرة"، مع الفصل بين اللاعبين على الأقل لمسافة مترين. ولن يُسمح بتناول الطعام في المطبخ، وسيتم تشجيع اللاعبين على الاستحمام، والتغيير في المنزل، ويجب عليهم وضع أدواتهم وأحذيتهم في الغسالة.

كيف يمكن للاعبين خوض المباريات؟

يجب أن تصل الفرق على متن عدة حافلات للمساعدة في زيادة التباعد الاجتماعي، أو ارتداء أقنعة الوجه. وسيتم تطهير حافلاتهم قبل دخول الاستاد. ويجب أن يصل كل فريق ويغادر في وقت مختلف، وبالنسبة للمباريات التي ستقام على أرض الفريق سيصل اللاعبون إلى الملعب بسياراتهم الخاصة.

وسيتم اختبار درجة حرارة الجسم للاعبين عند الوصول باستخدام موازين حرارة الأذن، وسيتم أيضًا تعقيم كل غرفة، مع ترك الأبواب مفتوحة.

ويجب أن يغير لاعبو التشكيلة الأساسية ملابسهم في مكان مختلف عن البدلاء ويجرون عمليات الإحماء منفصلين أيضًا. وسيتم تقليل الوقت الذي يقضونه في غرفة تبديل الملابس إلى الحد الأدنى مع فرض مسافات اجتماعية بطول مترين، وسيستحم اللاعبون بشكل فردي.

ويجب تحضير الطعام مقدمًا من قبل رئيس الطهاة، وسيستخدم اللاعبون زجاجات المشروبات المخصصة فقط. ويجب تجنب المحادثات الخاصة للحفاظ على التباعد، مع تجنب الهمس.

ولن يكون كلا الفريقين في النفق المؤدي للملعب في نفس الوقت، ولن يكون هناك أيضًا مرافقون للاعبين، ولا تمائم، ولا صور للفريق، ولا مصافحة. ولن يقف الفريقان بجانب بعضهما البعض أيضًا.

والبدلاء سيجلسون بشكل متباعد بفاصل مقعدين أو ثلاثة إلى لزم الأمر، ويجب أن تبقى مقابلات ما بعد المباراة عند الحد الأدنى دون الوصول إلى المنطقة المختلطة.

في الفندق

يجب أن يكون للفرق إما فندق خاص به أو أن يكون له مكان خاص به، مع مدخل خاص به ومصعد، لتجنب الاتصال بزوار الفندق الآخرين والحفاظ على مسافة متفرقة بين بعضهم البعض بطول مترين، وسيضغط اللاعبون على أزرار المصاعد بأكواعهم، لكنهم لن يتمكنوا من استخدام البار أو خدمة الغرف.

وعليهم أيضًا ارتداء أقنعة خارج غرفهم الخاصة مع عدم تنظيف الغرف أثناء وجود الفريق في الفندق.

في منازلهم

سيُطلب من اللاعبين البقاء في الداخل قدر الإمكان، واستقبال عدد قليل من الزوار، وتجنب الحشود أيضًا إذا خرجوا دون استخدام وسائل النقل العام مع الحفاظ على مسافة مترين.

وسيُطلب منهم أيضًا تجنب التقبيل أو ممارسة الجنس مع زوجاتهم وصديقاتهم إذا ظهرت عليهم الأعراض، وعدم مشاركة فرشاة الأسنان أو المناشف أو الأطباق أو المشروبات أو ملاءات السرير.

وسيضطر اللاعبون إلى السعال والعطس على بعد مترين على الأقل من بعضهم البعض، مع الاستدارة، ويفضل أن يكون لديهم منديل كما يقومون بتطهير الأسطح بانتظام.

ماذا سيحدث إذا أصيب أحدهم؟

إذا كانت نتائج الاختبار إيجابية، فليس من الضروري أن ينتقل الفريق بأكمله تلقائيًا إلى وحدة العزل ومع ذلك، يجب على اللاعب المصاب أن يعزل نفسه عن عائلته وزملائه وأعضاء الفريق لمدة 14 يومًا من بداية الأعراض. وسيكون عليهم أيضًا الإقامة في غرف مختلفة لأفراد العائلة والنوم في أسرّة منفصلة وارتداء قناع الوجه.

وسيتم إبلاغ طبيب النادي، و إرسال المعلومات إلى رابطة الدوري. وسيبقى اسمه مجهولًا ولن يتم إبلاغ الصحافة عنه.