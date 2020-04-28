إلغاء الدوري الفرنسي يحرم ريال مدريد من كامافينغا

قرر رين الفرنسي الاحتفاظ بلاعبه الشاب إدواردو كامافينغا لفترة أطول، رغم اهتمام ريال مدريد باللاعب الشاب البالغ عمره 17 عاما.

ويرتبط كامافينغا بعقد مع رين حتى عام 2022 بعد أن جدده لثلاث سنوات إضافية في عام 2019، وعلى الرغم من الاهتمام القوي من النادي الملكي، يأمل رين الاحتفاظ باللاعب الموهوب لفترة أطول قليلاً.

ويحتل رين حاليا المركز الثالث في الدوري الذي أعلن قبل قليل رئيس وزراء فرنسا عدم استئنافه هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي حال إعلان البطل والترتيب الحالي المؤهل لدوري أبطال أوروبا سيضمن رين موقعا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ما يمنح النادي دفعة قوية عند إقناع كامافينغا بالبقاء.

وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن رئيس رين السابق أوليفييه ليتانغ توصل إلى اتفاق مع اللاعب يقضي ببقائه في حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لمدة موسم آخر.

وخاض كامافينغا 30 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم وقدم عروضا مثيرة للإعجاب لترتفع قيمته إلى حوالي 60 مليون يورو.

لكن اللاعب نفسه متحمس لاحتمال انضمامه إلى ريال مدريد، لكنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مستقبله ويبدو أنه سيبقى في رين في حال اعتماد الترتيب الحالي للدوري.

ويضمن صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي المشاركة في دوري أبطال أوروبا عبر التصفيات عكس صاحبي المركزين الأول والثاني.