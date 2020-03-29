هل يمتلك إدواردو كامافينغا المميزات التي يبحث عنها ريال مدريد لتدعيم صفوفه؟

تحت عنوان ”إدواردو كامافينغا يمتلك الميزات التي يبحث عنها ريال مدريد”، رصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تفاصيل مفاوضات النادي الملكي مع لاعب وسط رين الفرنسي، للانضمام في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه ”لاعب خط وسط رين يواصل كسب مشجعي ريال مدريد، ينظر إليه الفنيون على أنه لاعب المستقبل والحاضر لمفهوم كرة القدم الذي يمتلكه، فهو يتمتع بميزات لاعب خط الوسط الحديث، مع القدرة الجسدية للظهور أيضا في كلا المجالين“.

???? مستقبل مركز المحور ذو الـ17 سنة

الفرنسي "ادواردو كامافينغا"

???? أعلى معدل افتكاكات في الدوريات الخمس الكبرى (6.2) افتكاك المباراة ????

pic.twitter.com/jQxDi9VZfE — عــزّوز (@3zooz_CFC) March 25, 2020

وأشارت: ”القرار تم اتخاذه، إدواردو كامافينغا (17 عاماً) هو اللاعب الذي يريده ريال مدريد، جوني كالافات كشاف النادي يتابعه منذ كان بعمر 14 عاما“.

وأضافت: ”النادي كان ينوي دفع 50 مليون يورو لضمه، ويُتوقع انخفاض سعره عقب الأزمة الاقتصادية الحالية“.

وأشارت إلى أن كامافينغا يطلق عليه ”بول بوغبا“ الجديد، ويعتقدون في مدريد أنه مرشح مثالي لخلافة كاسيميرو في وسط الملعب.

وأوضح أن اسم كامافينغا ارتبط بكل الأندية الكبرى في أوروبا منذ أغسطس/ آب الماضي، لكن كشافة ريال مدريد كانوا من أوائل المراقبين لكل خطوة للاعب.

وأضافت أنه رغم تراجع الميرنغي عن إبرام الصفقة في وقت سابق، لكن الكشافة استمروا في مراقبة اللاعب، وإبلاغ التقارير الإيجابية عنه لإدارة ريال مدريد التي عادت للاهتمام بضم كامافينجا مرة أخرى.

وأتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أنه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، قد نشهد رحيل كامافينجا عن رين بمقابل أقل من 100 مليون يورو.

يذكر أن تقارير إسبانية أكدت أخيرا أن برشلونة انسحب من صفقة كامافينغا، بسبب المغالاة في الشروط المالية.