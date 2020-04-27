عناوين الصحف الرياضية العالمية: "الأولوية أن لا يلعب الفيروس".. و5 تغييرات في الدوري الإنجليزي.. و"هيغواين سري" (صور)

شكلت حملة التضامن التي أطلقها رافائيل نادال وباو جاسول في إسبانيا لمحاربة فيروس كورونا، وأخبار سوق الانتقالات وعودة الرياضة مجددا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية ولاعبيها العالقين وأخبار المحترفين المغاربة، والمدربين المرشحين لتدريب المنتخب الإماراتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

خصصت الصحيفة عددها اليوم للمبادرة التي أعلنها عدة رياضيين، وخصوصا الثنائي رافائيل نادال وباو جاسول لمحاربة فيروس كورونا، وأجرت حوارا مشتركا مع النجمين.

سبورت

شاركت الصحيفة في الحملة التضامنية لمحاربة فيروس كورونا، التي أعلنها الإسبانيان النجمان رافائيل نادال وباو جاسول وأجرت حوارا معهما وكتبت: "سنفوز".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حملة التضامن التي يقودها في إسبانيا كل من لاعب التنس رافائيل نادال ولاعب كرة السلة باو جاسول، وكتبت: "عمالقة التضامن".

آس

ركزت الصحيفة على الأولوية حاليا في إسبانيا، في ظل مطالبة البعض بالعودة للعب رغم انتشار فيروس كورونا، وشاركت بدورها في حملة الثنائي رافائيل نادال وباو جاسول وكتبت: "الأولوية أن لا يلعب الفيروس".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على صفقات ممكنة في سوق الانتقالات المقبلة، وكتبت: "الانتقالات: صفقات للقيام بها".

كما اهتمت بمصير مهاجم أولمبيك مارسيليا، وكتبت: "توفان ليس قريبا من الرحيل".

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير الدوري الإيطالي والرياضة، بعد تصريحات وزير الصحة وكتبت: "ابتداء من 4 مايو يمكنك الذهاب للرياضة".

كما تحدثت عن النجم البلجيكي رادجا ناينغولان، والذي قال: "أفتقد روما كثيرا".

كما اهتمت بالمهاجم الشاب مويس كين، والغضب من سلوكه في إيفرتون، وكتبت: "كين حفلة حمراء تثير غضب إيفرتون وأنشيلوتي".

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني غوانزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس، والذي يبقى مستقبله مجهولا في ظل عدم رغبته في العودة لإيطاليا وبقائه في الأرجنتين، وكتبت: "هيغواين سري".

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فريق الأهلي، وكتبت: "كورونا يعلق ثلاثي الأهلي".

كما تحدثت عن أزمة كورونا، والتي أثرت على اللاعبين والرياضة وكتبت: "سفارة البرازيل تنقل لاعبيها"، و"اليازغي: أزمة كورونا علمتني الكثير".

الصحف المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على كرة القدم المغربية، حال عودة المنافسات، وكتبت: "من يحقق الأحلام بعد أن تزول الأوهام".

كما تحدثت عن أخبار المحترفين المغاربة وكتبت: "تاعرابت ممنوع من الصوم بطلب بنفيكا"، و"زياش يتألم لحرمانه من الوداع الكبير".

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على المرشحين لتدريب المنتخب الإماراتي، وكتبت: "4 مدربين من قائمة العشرين على رادار الأبيض".

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم والرياضة الإماراتية، وكتبت: "حسم مصير الدوري يتحدد في أسبوع"، و"تنسيق بين اتحادات اليد والسلة والطائرة"، و"خيول جودلفين تتألق في اليابان"، و"أمبروزيني ينضم لحملة خلك نشيط خلك سليم".

وعنونت الصحيفة أيضا: "مدرب الأخضر يخفض راتبه"، و"مارادونا يتذكر الطفل علي المثال بالشجاعة في الفجيرة"، و"بطولة غرب آسيا مشاركة كاملة".

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مباردة اتحاد الجوجيتسو وكتبت: "اتحاد الجوجيتسو يطلق مبادرة (oss) للتطوع".

كما تحدثت عن بطولة غرب آسيا، وكتبت: "اجتماع تنسيقي استعدادا لغرب آسيا".

الصحيفة اهتمت بموعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "مشروع لاستئناف البريميرليغ 8 يونيو".

الصحف البريطانية

ستار

الصحيفة ركزت على فكرة عودة الدوري الإنجليزي قريبا، وعنونت: "فكرة العزلة في الفندق تحصل على الموافقة".

وعن أزمة مويس كين، لاعب إيفرتون، والغرامة القاسية التي ستوقع عليه، عنونت: "اللاعب سيتم تغريمه مبلغ 100,000 جنيه إسترليني بسبب خرقه لقوانين العزلة المنزلية".

ميرور

تطرقت الصحيفة للحديث عن إجراءات عودة اللاعبين لمباريات الدوري الإنجليزي، وعنونت: "النجوم في الفندق".. الأندية تستعد لعزل اللاعبين في فندق لمدة 6 أسابيع لاستعادة مستواهم.

صن

تحدثت الصحيفة عن إجراءات عودة اللاعبين لمباريات الدوري الإنجليزي، وعنونت: "5"، الفيفا سيقوم بإضافة تغييرين إضافيين لتقليل الجهد على النجوم.