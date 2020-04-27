نادال متشائم بشأن عودة الحياة الطبيعية إلى عالم التنس

قال رفائيل نادال، إنه يشعر بتشاؤم كبير بخصوص إمكانية عودة الحياة الطبيعية إلى عالم التنس في القريب العاجل في خضم جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في توقف اللعبة الشهر الماضي.

وتوقف تنس المحترفين حتى نهاية يوليو/ تموز على الأقل، بينما قال اللاعب الإسباني الشهير، يوم الأحد، إن بعض المشكلات الخطيرة تقف عائقا أمام استئناف المسابقات.

وقال المصنف الثاني عالميا في دردشة حية نظمها الاتحاد الإسباني للتنس: "من وجهة نظري، فإني متشائم جدا بخصوص عودة المسابقات إلى نشاطها الطبيعي".

وأضاف: "في التنس أنت في حاجة إلى السفر كل أسبوع والإقامة في الفنادق والذهاب إلى دول عديدة.

"حتى إذا لعبنا دون مشجعين، فإن تنظيم أي بطولة سيحتاج إلى اشتراك العديد من الناس وهو أمر لا يمكن تجاهله. على المستوى الدولي أرى مشكلة خطيرة".

وتأثرت كل المسابقات الرياضية بهذه الجائحة وتأجلت أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام واحد، وتضمن ذلك -بالتأكيد- منافسات التنس، كما ألغيت بطولة ويمبلدون.

وقرر مسؤولو بطولة فرنسا المفتوحة تأجيل المسابقة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، وبعد فترة قصيرة من بطولة أمريكا المفتوحة، بينما قال نادال إن الصحة العامة لها الأولوية مقارنة ببطولات التنس.

وأضاف نادال: "لقد قلنا بالفعل في مرات عديدة إننا في موقف صعب جدا على الجميع.

"خطوة بخطوة تبدو الأمور أقل سوءا لكننا تعرضنا لفترة صعبة على مدار شهر ونصف الشهر ووقعت خسائر لا يمكن إصلاحها وخسائر أخرى أقل أهمية لكن دون شك سيتسبب ذلك في معاناة في المجتمع بالأشهر التالية.

"أتمنى أن يكون ذلك لأشهر فقط وليس لسنوات لكنها مشكلة اقتصادية أيضا. سيفقد الكثير من الناس وظائفهم. هذه لحظات سيئة عندما تتابع وفاة الكثير جدا من الناس".

وقال نادال (33 عاما) إنه حتى عند استئناف التنس، سيحتاج اللاعبون إلى الوقت للوصول إلى الجاهزية البدنية.

وأضاف نادال: "ستمثل استعادة اللياقة مهمة صعبة وسيكون المرء في حاجة إلى انضباط كبير ومعاناة كبيرة. ستكون الأمور أفضل كلما كانت العودة مبكرة. بالنسبة لوجهة نظر عودة البطولات فأنا متشائم.

"لكن هناك الكثير جدا من الأشياء الأهم من التنس".

وإسبانيا من أكثر الدول المتضررة بالفيروس حيث أصيب أكثر من 223 ألف شخص بالعدوى بينما توفي أكثر من 23 ألف شخص.

ومن المقرر أن يلعب نادال في بطولة مدريد المفتوحة الافتراضية التي تنطلق يوم الاثنين بمشاركة 32 من أفضل لاعبي العالم حيث سيتم استبدال المضارب بأجهزة إلكترونية وسيكون اللعب من المنازل.