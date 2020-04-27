رغم اتصال يورغن كلوب بوالد كيليان مبابي.. 5 أسباب تطمئن ريال مدريد بقدرته على اقتناص الصفقة

تحدثت صحيفة "آس" عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي يسعى ريال مدريد لضمه رغم الأخبار التي تتحدث عن اللاعب واهتمام فرق أخرى، من بينها اتصال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بوالد اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد هادئ رغم الأخبار التي تخص النجم الفرنسي، وأنه واثق من قدرته على الفوز بالصفقة طالما أن مبابي مصر على موقفه بعدم تمديد عقده، وهو ما يدفعه نحو الفريق الإسباني لكون عقده الحالي ينتهي صيف 2022.

ورصدت الصحيفة عدة أسباب تقود اللاعب نحو ريال مدريد، بالإضافة للعلاقة الجيدة بين الفريق الإسباني والفريق الفرنسي وهي:

1-الأزمة المالية الحالية بسبب فيروس كورونا

ضربت الأزمة المالية أغلب الفرق والأندية الأوروبية بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن بينها باريس سان جيرمان، الذي لم يعد بمقدوره منح مبابي راتبا عاليا وأعلى من الراتب الذي سيمنحه له ريال مدريد.

وطالب النادي الفرنسي من لاعبيه خفض رواتبهم بنسبة 50%، ويفكر في بيع بعض لاعبيه لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

2-غضب باريس سان جيرمان

عبر البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عن غضبه من عدم موافقة مبابي على تمديد عقده، وهدده بتركه موسما دون لعب وهو سلوك قاس وقوي من البرازيلي تجاه النجم الفرنسي الذي رفض عرضين لتمديد عقده.

3-الشرط الجزائي لترك مبابي

فكر باريس سان جيرمان في حَل للإبقاء على كيليان مبابي، حين اقترح عليه أثناء مفاوضات تمديد عقده وضع شرط جزائي يمكنه من الرحيل، حال دفع فريق للمبلغ وهو ما كان سيصعب مهمة ريال مدريد.

لكن حاليا مع رفض اللاعب تمديد عقده وعدم وجود شرط جزائي في عقده والأزمة الاقتصادية فثمن مبابي لن يكون مرتفعا، ولن يكون هناك فريق قادر على دفع مبالغ تصل إلى 200 مليون يورو وحتى 100 مليون يورو، بعد أزمة كورونا، إذ سيعتبر مبلغا خياليا.

ولكون اللاعب سينتهي عقده بعد موسمين فإدارة باريس سان جيرمان مضطرة لبيعه حتى لا تخسر كثيرا من قيمته.

4-غضب مبابي

تهديد البرازيلي ليوناردو بعدم إشراك مبابي لمدة موسم زاد من غضب النجم الفرنسي تجاه إدارة الفريق.

وكان النجم الفرنسي غاضبا من الإدارة بسبب معاملتها ومعاملة مدرب الفريق الألماني توماس توخيل، والذي يفضل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ومع تأكد بقاء المدرب الألماني في منصبه فالنجم الفرنسي يفكر في الرحيل بعيدا عن باريس إلى ريال مدريد.

5-زين الدين زيدان

يعتبر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، مثالا في فرنسا وأسطورة في مختلف استطلاعات الرأي تصدرها بفارق كبير، وزادت شعبته في عالم كرة القدم بعد فوزه برفقة الفريق الإسباني بـ3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا.

ومع ضمان زيدان لبقائه مدربا لريال مدريد للموسم المقبل، فالنجم الفرنسي كيليان مبابي يعتبره عاملا مشجعا للرحيل نحو مدريد ويكفي اتصالا من المدرب للاعب لإقناعه بمغادرة باريس سان جيرمان وخوض تحد جديد في مسيرته.