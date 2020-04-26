هل يعود أريين روبن عن قرار اعتزال كرة القدم؟

ألمح الجناح الهولندي المعتزل أريين روبن إلى أنه قد يتراجع عن قرار اعتزال كرة القدم، بعد أقل من عام على قرار تعليق حذائه.

وقال روبن في مقطع صوتي بثه الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي بايرن ميونخ: "في البداية لم أفتقد كرة القدم إطلاقًا، وبعد ذلك فكرت بالعودة واللعب قليلًا مجددًا".

وأضاف نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق:"مازال ينتابني هذا الشعور من وقت لآخر، مع فيروس كورونا، إنه وقت غريب للغاية للجميع، لكن عندما يعود النشاط ربما تراودني فكرة العودة مجددًا، إنا مجرد رجل رياضي".

وأكمل:"عندما تعتزل لا أحد ينتظرك، لكنك تحتاج لشيء يستحق الاستيقاظ له، وفي حالتي تلك أعتقد أنهم أطفالي".

وختم:"ليس لدي شيء محدد في ذهني".

وروبن، البالغ من العمر 36 عامًا، سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي، حيث خاض 3 مواسم مع تشيلسي، حقق فيها لقب الدوري الإنجليزي مرتين، قبل أن يشد الرحال إلى ريال مدريد العام 2009، ومنه إلى بايرن ميونخ.

وشارك روبن في 309 مباريات مع بايرن ميونخ، سجل فيها 144 هدفًا، وصنع 101 هدف، في حين لعب 106 مباريات مع تشيلسي، سجل فيها 19 هدفًا، وصنع 22، أما مع ريال مدريد فشارك روبن في 65 مباراة، سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 14.

ويملك روبن لقبًا في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، ولقبين في الدوري الإنجليزي، ولقبًا في الدوري الإسباني، و8 ألقاب في الدوري الألماني، ولقبًا في كأس العالم للأندية، ولقبًا في كأس السوبر الأوروبي، وغيرها من البطولات في: ألمانيا، وإنجلترا، وإسبانيا، وهولندا.

وأمضى روبن 10 مواسم مع بايرن ميونخ بين 2009 و2019، كما خاض 96 مباراة مع منتخب هولندا الأول، حيث صعد معه إلى نهائي كأس العالم 2010، قبل الخسارة 0/1 أمام إسبانيا، واحتل مع الطواحين المركز الثالث في كأس العالم 2014.