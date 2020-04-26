كشف خطة نابولي للاحتفاظ بفابيان رويز وسط أطماع ريال مدريد وبرشلونة

يرفض نابولي بيع فابيان رويز البالغ من العمر 24 عامًا باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدير الفني غينارو غاتوزو رغم اهتمام برشلونة وريال مدريد، ومانشستر سيتي، لكن النادي الإيطالي قرر الاحتفاظ بلاعب ريال بيتيس السابق لموسم آخر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أوريليو دي لورنتييس رئيس النادي الإيطالي لن يفرط بسهولة في الدولي الإسباني رغم احتفاظ برشلونة بعلاقات جيدة مع الطرفين، إذ أجرى اتصالات بالفعل باللاعب وناديه لكنه لن يتقدم بعرض رسمي.

لكن نابولي لا يريد وضع رويز في صفقة تبادلية، حيث فكر في التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد مقابل رويز، لكنه حدد سعر لاعبه بمقابل 80 مليون يورو ما يعني أن سعره أعلى من يوفيتش.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن مانشستر سيتي يمكنه دفع هذا المبلغ لتعويض رحيل المخضرم ديفيد سيلفا بنهاية الموسم، لكن إدارة النادي لا تنوي دفع هذا المبلغ في ظل الظروف الحالية التي أثرت على اقتصادات أندية أوروبا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويدرك نابولي جيدًا أن 80 مليون يورو ليس السعر الحقيقي للاعبه حاليًا، ويسعى للاحتفاظ به لموسم آخر، حيث عرض عليه تجديد عقده، لكن اللاعب رفض التوقيع إلى حين فتح فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ومن المرجح عدم قبوله عرض النادي.

وتعتمد خطة نابولي في الإبقاء على رويز لموسم آخر في حرصه على التألق لضمان المشاركة في يورو 2021 مع إسبانيا ثم بيعه بأعلى سعر.