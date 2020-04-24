تأجيل نهائي كأس ألمانيا رسميًا إلى أجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، تأجيل المباراة النهائية لكأس ألمانيا، والمقررة في 23 مايو/ أيار المقبل، إلى أجل غير مسمى، بسبب استمرار أزمة جائحة كورونا، التي أشاعت الفوضى في الموسم الكروي في البلاد وخارجها.

وبسبب تفشي الفيروس سريع العدوى، توقف النشاط الكروي في ألمانيا في منتصف مارس آذار/ الماضي، وسيظل متوقفًا حتى 30 أبريل نيسان/ الجاري على أقل تقدير، بينما تأمل رابطة الدوري، في عودة مباريات البطولة، خلال مايو/ أيار المقبل.

وقال الاتحاد الألماني في بيان، اليوم الجمعة: "بالنظر إلى التوقف الحالي (للنشاط الرياضي) واستمرار السؤال حول موعد استئناف المباريات، تقرر استمرار تأجيل المباراة النهائية لكأس ألمانيا، ومباراتي الدور قبل النهائي إلى أجل غير مسمى."

ومن المقرر عقد اجتماع بين الحكومة الألمانية وقادة الولايات في الأسبوع المقبل، لبحث أي تخفيف محتمل للإجراءات المفروضة في البلاد، جراء أزمة جائحة كورونا، ما قد ينتج عنه عودة مباريات الدوري في الشهر المقبل.

وقال فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن المباراة النهائية لكأس ألمانيا، ستقام بدون جمهور أيًا كان موعدها، لأنه لن يسمح بعودة الجمهور إلى الملاعب عند استئناف النشاط الرياضي في البلاد.

وقبل نهائي كأس ألمانيا، سيلتقي بايرن ميونيخ مع إينتراخت فرانكفورت، بينما يلتقي زاربروكن المنتمي للدرجة الرابعة، مع باير ليفركوزن.