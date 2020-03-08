وقعت قرعة نصف نهائي كأس ألمانيا، بايرن ميونخ، حامل اللقب، في مواجهة قوية مع آينتراخت فرانكفورت في تكرار لنهائي نسخة 2018.

وستقام المباراة على ملعب آليانز آرينا معقل بايرن ميونخ يوم 21 أو 22 أبريل المقبل، في حين يجمع نصف النهائي الثاني نادي ساربروكين مع باير ليفركوزن.

وتغلب آينتراخت فرانكفورت 3/1 على بايرن ميونخ في نهائي 2017/2018.

وبات آينتراخت أول فريق منافس في دوري الدرجة الرابعة يتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا.

وستقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية ”برلين“، يوم 23 مايو المقبل.

وبايرن ميونخ هو بطل النسخة الأخيرة في كأس ألمانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 19 لقبا، ويأتي بعده فيردر بريمن برصيد 6 ألقاب.

وتُوج بيار ليفركوزن بلقب كأس ألمانيا مرة واحدة العام 1993 ومنذ ذلك الحين خسر النهائي مرتين في 2002 و2009.

وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية على الملعب الأولمبي في برلين يوم 23 مايو.