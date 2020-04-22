كيف سيتضرر بروسيا دورتموند حال استئناف الدوري الألماني دون جماهير؟

يخشى فريق بروسيا دورتموند الألماني، أن يفقد ميزة كبيرة في حال استكمال المسابقة هذا الموسم دون حضور جماهيري، لاسيما أن الفريق يمتلك أكبر ملعب مع وجود المدرج الجنوبي الشهير (الجدار الأصفر).

وقال المسؤول في دورنموتد "سيباستيان كيل" خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية:"إذا لم يكن لديك فجأة أكثر من 80 ألف مشجع خلفك منهم 25 ألفًا في المدرج الجنوبي وحده، فهذا بالتأكيد لا يعد ميزة".

ويحتل دورتموند المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط خلف بايرن ميونخ (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، كما أن الفريق يمتلك أفضل سجل داخل ملعبه حيث يعتبر الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لخسارة داخل قواعده.

ويتبقى لدورتموند 5 مباريات على ملعبه من أصل 9 متبقية من الموسم الذي يأمل أن يكتمل بدءًا من مايو المقبل، متضمنة مباراتين للفريق ضد غريمين تقليديين، هما: شالكة، وبايرن ميونخ.

وقال إيمري كان لاعب وسط الفريق:"لن تكون تلك ميزة لنا إذا اضطررنا للعب دون حضور الجماهير".

ويحضر السويسري لوسيان فافري مدرب دورتموند لاعبيه ذهنيًا للسيناريو المقبل، حيث قال كيل:"من الواضح أن المباريات ستكون غير عادية بالنسبة للاعبين في البداية، خاصة في المباريات على ملعبنا".