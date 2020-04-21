اتجاه قوي لاستئناف الدوري الألماني في هذا الموعد

تأمل أندية كرة القدم الألمانية في استئناف النشاط حتى لو كان ذلك يعني اللعب دون مشجعين، بعدما قال وزير الصحة ومجموعة من المسؤولين، إنه من المحتمل استئناف المباريات بدءا من التاسع من مايو أيار.

وتوقف الدوري منذ منتصف مارس آذار؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 143 ألف شخص في ألمانيا وقتل أكثر من 4500.

وأعلن رئيس ولاية بافاريا ورئيس ولاية نورد راين فستفاليا، يوم الإثنين، أن أي استئناف للدوري سيكون دون مشجعين، ولن يحدث ذلك قبل التاسع من مايو أيار.

وقال كارل هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في بيان: "هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية جدا بخصوص استئناف الموسم.

"من المهم الالتزام بأي تعليمات قانونية أو طبية فيما يتعلق بخفض نسبة المخاطر الصحية".

ورحّب بروسيا دورتموند بالأمر أيضا، وقال إن الساسة اقتنعوا بخطط رابطة الدوري وبات الآن مطلوبا من الأندية التمسك بتنفيذ ذلك.

وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند: "هذا يوضح اقتناع الساسة إذا كان يعني إمكانية بدء اللعب من التاسع من مايو.

"إذا لم تكن رابطة الدوري تملك فكرة منظمة لاتخذ الساسة قرارا مختلفا. لدينا الآن التزام يجب تنفيذه".

وأبلغ ينس سبان وزير الصحة الألماني صحيفة بيلد، يوم الأحد، أن استئناف الدوري في التاسع من مايو سيعتمد على خطورة انتشار العدوى.

وقال سبان: "الشيء الحاسم سيكون انخفاض خطورة انتشار العدوى".

وستجتمع رابطة الدوري الألماني، يوم الخميس؛ لمناقشة آخر التطورات والبحث في الموعد المحتمل لبدء النشاط.

ويتصدر بايرن الدوري بفارق أربع نقاط عن دورتموند قبل تسع جولات من الوصول إلى خط النهاية.

وحذرت رابطة الدوري أن العديد من الأندية في الدرجتين الأولى والثانية تواجه غموضا في المستقبل المالي، وستواجه بعض الأندية مأزقا كبيرا في حال عدم استئناف النشاط بحلول يونيو حزيران.