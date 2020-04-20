بايرن ميونخ يجدد عقد ألفونسو ديفيز

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، رسميا، تجديد عقد لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز.

وقال النادي البافاري في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "اتفق بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز على شروط تمديد فترة بقاء اللاعب في النادي. اتفق الجانبان على تمديد عقد اللاعب عامين آخرين حتى 30 يونيو 2025".

وانضم ألفونسو ديفيز البالغ من العمر 19 عامًا لبطل الدوري الألماني من فانكوفر وايتكابس العام 2018.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "تطور ألفونسو بشكل جيد للغاية وتم تمديد عقده بفضل أدائه المثير للإعجاب، يسعدنا أنه سيبقى معنا على المدى الطويل، إنه يسعد جماهيرنا ليس فقط بالطريقة التي يلعب بها، بل بالطريقة التي يكون فيها خارج الملعب".

من جهته، قال حسن صالح حميدزيتش، المدير الرياضي للنادي البافاري: "أنا سعيد للغاية لأن بايرن ميونخ وألفونسو وقعا التزاما طويل الأمد. بسرعته وحماسه وموقفه المهني يعد ألفونسو مناسبا تماما لفريقنا.

وشارك ألفونسو ديفيز في 32 مباراة الموسم الحالي، بواقع 2500 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع 8.