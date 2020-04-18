مانويل نوير ينتقد بايرن ميونخ بعد تسريب تفاصيل المفاوضات معه

انتقد مانويل نوير، حارس وقائد بايرن ميونخ، فريقه الألماني لسوء تعامله مع ملف تجديد عقده الحالي مع النادي، معلنا تسريب كافة تفاصيل مفاوضاته مع النادي.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أعرب نوير البالغ عمره 34 عاما، عن غضبه بعد تسريب تفاصيل المفاوضات لتجديد عقده مع الفريق البافاري.

وقال: "لا أعرف أن مثل هذه الأشياء تحدث في بايرن ميونخ، لطالما اعتبرت أنه من المهم العمل بسرية مع مجلس الإدارة، وبنفس الولاء الذي أتصرف به مع النادي بصفتي لاعبا وقائدا، إذا تم الكشف عن التفاصيل الآن عن عمد فهذا يعني عدم تقدير".

وعرض النادي البافاري التجديد على قائده لمدة أربع سنوات مقابل 20 مليون يورو سنويا لكن وكيل أعماله توماس كروث لم يرغب في تأكيد هذه التفاصيل.

وأضاف نوير: "لا يمكنك تقليل مشكلة الأجر، فهي أكثر تعقيدًا بكثير، الأمر يتعلق فقط بالشعور بتقدير النادي ولا أريد توجيه أصابع الاتهام لأي شخص. بالطبع المتورطون في الأمر عددهم محدود".

وتحدث نوير عن الوافد الجديد مارك نوبل حارس شالكه، الذي سينضم لبايرن الموسم المقبل، قائلا: "إنه حارس مرمى يد، بلا شك. من وجهة نظر النادي، أفهم سبب التعاقد معه، على الرغم من أن لدينا بالفعل بديلا رائعا (زفن أولرايش) ويمكنه أن يكون أساسيا في العديد من الأندية. ولكن، على الرغم من كل شيء ، نوبل حارس جيد".

وتردد مؤخرا أن نوير يفكر في الرحيل عن بايرن ميونخ منذ إعلان التعاقد مع نوبل في ظل احتمالية جلوس حارس مرمى منتخب ألمانيا بديلا له في بعض المباريات.