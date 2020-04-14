مانويل نوير يقرر إنهاء المفاوضات مع بايرن ميونخ ويقترب من هذا النادي

كشفت تقارير صحفية، الموقف الحالي للمفاوضات بين نادي بايرن ميونخ الألماني وحارسه الدولي، مانويل نوير.

وينتهي عقد نوير، البالغ من العمر 34 عامًا، في صيف 2021، ولم يتفق الطرفان حتى الآن على تجديد العقد، رغم المباحثات المستمرة منذ فترة طويلة.

وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية، إن المفاوضات بين نوير وإدارة بايرن ميونخ وصلت بالفعل إلى طريق مسدود، ما دفع الحارس الألماني الدولي إلى إنهاء مباحثات تجديد العقد.

وأشارت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن نوير يشعر بعدم التقدير من إدارة بايرن ميونخ، حيث طلب الحصول على 20 مليون يورو راتبًا سنوياً، ليتساوى مع بعض لاعبي الفريق، مثل لوكاس هرنانديز، والبرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار من نادي برشلونة الإسباني، ولكن مسؤولي بايرن ميونخ رفضوا طلب نوير، ما جعل الحارس يشعر بالغضب الشديد نتيجة عدم تقدير العملاق البافاري لمشواره الذي استمر 9 سنوات.

وأكدت "كيكر" أن نادي تشيلسي الإنجليزي يراقب الموقف النهائي لمانويل نوير، وأن انهيار المفاوضات بين الحارس وبايرن ميونخ، من شأنه أن يقرّب نوير من الانضمام إلى البلوز في الموسم المقبل.

وتابعت: "يريد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي التعاقد مع حارس مميز، في ظل عدم قناعته بالحارس الإسباني كيبا، الذي يمكن أن يرحل عن ستامفورد بريدج حال انضمام نوير إلى الفريق اللندني".

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن القيمة التسويقية للحارس مانويل نوير تصل إلى 15 مليون يورو فقط.