«لست من أحضره إلى توغو».. أديبايور يرد على منتقديه لعدم تبرعه لمواجهة أزمة فيروس كورونا

وجه النجم التوغولي إيمانويل أديبايور، انتقادات حادة لمهاجميه الذين يطالبونه بالتبرع لمرضى فيروس كورونا في بلاده.

ولعب أديبايور للعديد من الأندية الكبرى، مثل آرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد، وقاد منتخب توجو للوصول إلى مونديال 2006.

ونشر اللاعب فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوم الثلاثاء، قال خلاله: "لن أتبرع، هذا واضح جدًا وبسيط جدًا، البعض سينتقدني، لماذا لا تنشئ مؤسسة؟".

وأضاف: "يبدو كأنني أنا من أحضر فيروس كورونا إلى لومي (عاصمة توجو)، ثم يقارونني بدروغبا وصامويل إيتو، أنا لست صامويل أو ديديه، أنا إيمانويل أديبايور".

واختتم: "أفعل ما أريد أن أفعله، آكل ما أريد أن آكله، هذا هو الأهم، وليس أي شيء آخر".

وسجلت توغو 86 حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب الإحصاءات الرسمية، و6 حالات وفاة.