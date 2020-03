إيمانويل أديبايور يتحول إلى لاعب كاراتيه ويتلقى بطاقة حمراء في باراغواي (فيديو)

تعرض التوغولي الدولي إيمانويل أديبايور للطرد في الدوري الباراغوياني لكرة القدم، بعد تدخل عنيف للغاية تحوّل من خلاله مهاجم آرسنال وتوتنهام الإنجليزيين الأسبق إلى ”لاعب كاراتيه“.

وشهدت مباراة أولميبيا وجوستيسيا، التي أقيمت فجر اليوم الخميس، واقعة طرد أديبايور في الدقيقة 72 بعد تدخل عنيف.

ووصفت الصحافة الباراغوانية التدخل بأنه ”وحشي“ على أحد لاعبي الفريق المنافس.

Emmanuel Adebayor was sent off last night Red circle

He deserved it for this BRUTAL foul ????pic.twitter.com/hayfQKkUOL

— VBET News (@VBETnews) March 12, 2020