 إيمانويل أديبايور يتحول إلى لاعب كاراتيه ويتلقى بطاقة حمراء في باراغواي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

إيمانويل أديبايور يتحول إلى لاعب كاراتيه ويتلقى بطاقة حمراء في باراغواي (فيديو)

إيمانويل أديبايور يتحول إلى لاعب كاراتيه ويتلقى بطاقة حمراء في باراغواي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تعرض التوغولي الدولي إيمانويل أديبايور للطرد في الدوري الباراغوياني لكرة القدم، بعد تدخل عنيف للغاية تحوّل من خلاله مهاجم آرسنال وتوتنهام الإنجليزيين الأسبق إلى ”لاعب كاراتيه“.

وشهدت مباراة أولميبيا وجوستيسيا، التي أقيمت فجر اليوم الخميس، واقعة طرد أديبايور في الدقيقة 72 بعد تدخل عنيف.

ووصفت الصحافة الباراغوانية التدخل بأنه ”وحشي“ على أحد لاعبي الفريق المنافس.

وانتقل أديبايور، 36 عاما، مطلع هذا الموسم إلى أولميبيا، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي قيصري سبور التركي في يونيو 2019.

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