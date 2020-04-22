رابطة الدوري السويسري تقدم خطة لاستئناف المباريات

قدمت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم خطة مفصلة للحكومة، بعد الاستعانة بخبراء في الصحة، بشأن الموعد المحتمل لاستئناف التدريبات والمباريات بعد الانتهاء من إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة السويسرية منذ أيام خطة تدريجية لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس المستجد وسيبدأ ذلك يوم الـ27 من أبريل/ نيسان.

وهذا الأمر أنعش آمال استكمال موسم كرة القدم، حيث توقفت المسابقات في الثاني من مارس/ آذار، في المستقبل القريب.

ولا تزال كرة القدم متوقفة في أوروبا رغم بدء الأندية التدريب في ألمانيا والنمسا وفقا لقيود صارمة في التباعد الاجتماعي تمهيدا لاستئناف الموسم المحلي في البلدين.

وأعلنت رابطة الدوري السويسري في بيان، أن استئناف المسابقة، حتى لو أقيمت المباريات دون مشجعين، سيمثل مؤشرات إيجابية للبلاد بصفة عامة لكنه يبقى مهما أيضا لإنقاذ الأندية من أزمات مالية كبيرة.

وقالت الرابطة: "مع استئناف اللعب دون مشجعين، وتحت إشراف علمي إلى جانب مبدأ إدارة المخاطر، تريد إدارة كرة القدم أن ترسل رسالة أنه من الممكن العودة إلى شيء أقرب للطبيعي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "هذا يبدو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنقاذ كرة القدم السويسرية في وضعها الحالي وفي الوقت ذاته التوافق مع المتطلبات المهمة لحماية اللاعبين والسكان".

وأكدت الرابطة أن الخطة قدمت كل الخيارات الممكنة للتدريبات وإدارة المباريات دون مشجعين وكل التفاصيل المتعلقة باللعبة.