تأجيل مباريات الدوري السويسري بسبب فيروس كورونا

ألغت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم جميع مباريات الجولة الحالية في أول درجتين بعد أن منعت الحكومة السويسرية إقامة أي أحداث كبيرة يتواجد فيها أكثر من ألف شخص خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الرابطة أيضا إنها ستبحث إمكانية خوض بقية مباريات الموسم الحالي خلف أبواب مغلقة ودون جمهور.

وقالت الرابطة في بيان: ”المباريات الخمس في كل من بطولتي الدوري في القسمين الأول والثاني والتي كان من المقرر إقامتها ما بين يومي الجمعة والأحد تأجلت إلى أجل غير مسمى“.

وأضاف البيان أن ”الرابطة ستكشف عن مصير بقية مباريات الموسم من خلال التعاون الوثيق مع السلطات والأندية في الأسبوع المقبل“.

وبلغ معدل الحضور الجماهيري في مباريات الدوري السويسري الممتاز هذا الموسم 11.116 مشجعا في المباراة الواحدة.

وارتفع عدد حالات العدوى بفيروس كورونا في سويسرا إلى 15 حالة في حين يخضع أكثر من 100 شخص لجحر صحي في البلاد.

وقال اتحاد هوكي الجليد في سويسرا أيضا إن المباريات المقررة مطلع الأسبوع المقبل ستمضي قدما كما هو مقرر لها لكنها ستقام خلف أبواب مغلقة ودون جمهور.