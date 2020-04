وفاة ساموخفالوف لاعب لوكوموتيف موسكو أثناء التدريب

أعلنت رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم وفاة إنوكنتي ساموخفالوف لاعب لوكوموتيف موسكو الشاب البالغ من العمر 22 عاما إثر نوبة قلبية خلال التدريب بمفرده اليوم الإثنين.

وفي ظل عزل لاعبي الفريق خلال جائحة فيروس كورونا كان ساموخفالوف يتدرب بمفرده.

وقال النادي في بيان اليوم: "في 20 أبريل توفي المدافع إنوكنتي ساموخفالوف. شعر اللاعب بالتعب خلال حصة تدريب بمفرده. نسعى للوقوف على ملابسات الوفاة".

وانضم ساموخفالوف إلى لوكوموتيف في 2015، لكنه لم يشارك في أي مباراة بالدوري الروسي الممتاز. وكان يلعب في الفريق الثاني للنادي (كازانكا) في دوري الدرجة الثالثة.

وقال ألكسندر غريشين مدرب كازانكا لوكالة أنباء محلية: "إنه أمر مروع. الأطباء أبلغونا أن سبب الوفاة نوبة قلبية. إذ سمح له الأطباء بالتدريب يجب أن نفهم أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل".

وفرضت روسيا إجراءات العزل العام في البلاد حتى 30 أبريل نيسان الحالي بينما تأجلت منافسات كرة القدم حتى 31 مايو آيار المقبل.

وأضاف البيان "رحل ساموخفالوف وترك ابنا وزوجة. نادي لوكوموتيف يشعر بالصدمة، هذه فاجعة كبيرة لأسرتنا، نعرب عن تعازينا لعائلته وأصدقائه".

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.

He had a wife and a son.

Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) April 20, 2020