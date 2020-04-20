عناوين الصحف الرياضية: "شهر من الحجر للرياضة".. و"أومتيتي يقرر".. و"إيطاليا تستفيق" (صور)

عناوين الصحف الرياضية: "شهر من الحج...

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكلت نقاشات مستقبل عدة دوريات في أوروبا، وأخبار سوق الانتقالات أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الhثنين.

كما اهتمت الصحف بأزمة تخفيض الرواتب في الفرق الأوروبية والعربية، وأخبار كرة القدم السعودية والإماراتية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اجتماع وزارة الرياضة مع الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا، وكتبت: "الهدف: التمكن من إنهاء الدوري".

كما تحدثت عن مستقبل المغربي أشرف حكيمي، وكتبت: "أشرف بين العودة لريال مدريد واهتمام الأندية الألمانية".

كما اهتمت الصحيفة بأزمة برشلونة ومشكلة أتلتيكو مدريد مع تخفيض رواتب اللاعبين.

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سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، وكتبت: "أومتيتي يقرر البقاء في برشلونة".

كما تحدثت عن مستقبل عدة لاعبين في برشلونة، وكتبت عن عثمان ديمبلي: "الدوري الإنجليزي الممتاز يحاول جذب ديمبلي"، وعن فيدال، عنونت: "فيدال يريد أن يشعر بالأهمية".

كما اهتمت باتفاق رابطة الدوري والاتحاد الإسباني، وكتبت: "هدنة بين رابطة الليغا والاتحاد الإسباني".

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آس

ركزت الصحيفة على اتفاق رابطة الليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم على إنهاء الدوري بعد اجتماعهم مع وزير الرياضة، وكتبت: "هدنة".

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الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على أندية الدرجة الثانية في إنجلترا، وكتبت: "أندية الدرجة الثانية تجري محادثات أزمة لإنهاء الموسم الآن".

كما تحدثت عن مانشستر يونايتد وصفقاته، وكتبت: "مانشستر يونايتد يحصل على سانشو".

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ستار

تحدثت الصحيفة عن أزمة الدور الإنجليزي وتأثره بالتوقف بسبب فيروس كورونا، وعنونت: "هبوط بقيمة 9 ملايين يورو"، هذا ما كلف فيروس كورونا كل ناد قمة كل أسبوع.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على متسابق الدراجات الفرنسي تيبو بينو، وكتبت: "تيبو بينو: يجب أن تعود الحياة".

كما تحدثت عن رواتب اللاعبين في الدوري الفرنسي، وكتبت: "رواتب الخوف"، وأيضا عن مرور شهر على توقف النشاط الرياضي، وكتبت: "شهر من الحجر للرياضة".

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الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات رئيس فيورنتينا، والذي قال: "إيطاليا تستفيق".

كما تحدثت عن إنهاء الدوري الإيطالي، وكتبت: "أيضا ميلان وإنتر قالوا نعم"، غرافينا: لن نقفل الدوري الإيطالي".

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توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة البولندي ميليك، الذي يرغب يوفنتوس في ضمه، وكتبت: "بيرنارديسكي مفتاح ميليك".

كما تحدثت عن تواريخ دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وكتبت: "دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي: هنا التواريخ".

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الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مفاوضات الفوز بملعب الجامعة، وكتبت: "مصدر مسؤول: شروط ملعب الجامعة مطاطية".

وتحدثت الصحيفة عن تصريحات الحارس محمد الدعيع، وكتبت: "اعتزلت بسبب جريتس".

واهتمت بأخبار عدة لاعبين، وكتبت: "300 ألفا تنهي أزمة غالب"، و"الأهلي يعلق عقوبة عسيري".

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الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على دعم أندية الدرجة الأولى، وكتبت: "آلية جديدة لدعم أندية الأولى"، كما تحدثت عن أخبار الكرة والرياضة الإماراتية وكتبت: "فيصل بن حميد: لا لتعطيل مادة الترشيح لولايتين انتخابيتين"، و"رابطة المحترفين تعقد اجتماعها الثاني"، و"مبخوت يشارك في حملة كسر سلسلة المرض"، و"جودلفين للمرة 179 على منصة التتويج".

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البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على مصير الدوري الإماراتي، وكتبت: "المحترفين": التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لحسم مصير الدوري.

كما تحدثت عن أخبار الأندية واللاعبين في الإمارات، وكتبت: "العيناوية يترقبون موقف الثلاثي"، و"مبخوت: كورونا اختبار حقيقي لتضامننا العالمي"، و"بابتيستا ينضم لمبادرة خلك نشيط خلك سليم".

كما عنونت: "الزمالك ينفي تفاوضه مع صالح جمعة"، و"الصفاقسي يسدد 25 ألف دولار للأهلي"، و"300 ألف جنيه إسترليني عبر تحدي 36 ساعة".

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الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على تحليل استخدام تقنية الفيديو في الدوري الاحترافي المغربي، وكتبت: "هل قلل الفار من الأضرار؟".

كما تحدثت عن وزير الشباب والرياضة الجديد، وكتبت: "ماذا تنتظر الرياضة الوطنية من وزيرها الجديد؟".

كما اهتمت بقضية تخفيض الرواتب، وكتبت: "الجامعة تتبرأ من تخفيض الرواتب".

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