سوشيال ميديا الرياضة: راكيتيتش يطهو السمك.. وفينالدوم يستعيد ذكريات التتويج بالدوري الهولندي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راكيتيتش يعمل في طهي السمك

نشر إيفان راكيتيش، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر "إنستغرام" وهو يطهي السمك من أجل تناول وجبة الغداء، وعلق اللاعب قائلا: "اليوم اضطررت لطهي الطعام".

بونوتشي يوجه رسالة لزملاء فريق الشباب

نشر بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر "إنستغرام" برفقة زملاءه في مرحلة الناشئين، وعلق اللاعب قائلا: "حول تلك الطاولة كانت هناك أحلام لا نهائية، العديد من التضحيات، لحظات كثيرة شاركناها معًا، بفضل هذه اللحظات التي قضيناها معًا نشأنا، وكم كانت جميلة مع الأصدقاء، لا يمكن نسيان أي شيء جعلنا نشعر بالرضا وجعلنا ننمو".

كابايارو يستعين بشعر زوجته

نشر ويلي كاباييرو حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي صور له عبر إنستغرام، ظهر خلالها بشعر وكشف الحارس أنه شعر زوجته، وعلق كابايارو قائلا: "لكل أولئك الذين سألوني عن كيفية الحصول على هذا الشعر في مثل هذا الوقت القصير، هنا هو السر".

تشوبو يتدرب على شواطئ هامبورغ

نشر الألماني إريك تشوبو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيديو له عبر "إنستغرام" أثناء قيامه ببعض التدريبات البدنية على شواطيء هامبورغ.

ماتويدي يحلم بعودة الاحتفالات

نشر الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر إنستغرام، بقميص منتخب بلاده برفقة زملاءه في منتخب الديوك، وعلق اللاعب قائلاً: "ما حلمك بعد انتهاء الأزمة؟ احتفل مع العائلة".

لوكاكو يستقبل أسئلة الجماهير

حرص روميلو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، على التواصل مع الجماهير حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" قائلا: "دعنا نجري سؤال وجواب سريع".

Let’s do a quick Q&A.. 💯 — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) April 18, 2020

فينالدوم يستعيد ذكريات التتويج بالدوري الهولندي

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صور له عبر "تويتر" بقميص ناديه السابق إيندهوفين الهولندي، وعلق اللاعب قائلا: "قبل 5 سنوات فزنا باللقب الهولندي، إن الفوز باللقب كقائد هو إحدى اللحظات الأكثر خصوصية في مسيرتي، إذا كنت تريد معرفة المزيد عن وقتي في آيندهوفين والميزات الأخرى في رحلة كرة القدم، تحقق من الرابط في سيرتي الذاتية".

5 years ago we won the Dutch title with @PSV 🙌🏾🏆 Winning the title as captain is one of the most special moments in my career 🙏🏾 Look here if you wanna learn more about my time at PSV and the other highlights in my Football Journey https://t.co/kKz9jhrpfH pic.twitter.com/eUuXXLZvfe — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 18, 2020

رونالدو يكشف عن أفضل طريقة لبداية اليوم

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر "تويتر" بجوار صديقته وأولاده، وعلق اللاعب قائلا: "أفضل طريقة لبدء اليوم".

The best way to start the day 🙏❤️ pic.twitter.com/iQd99vAGbR — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 18, 2020

ألفارو أودريوزولا يشيد بدور الأبطال

نشر ألفارو أودريوزولا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر "تويتر" بقمص ناديه، وأشاد اللاعب بدور الأطباء في تلك المرحلة الحرجة، حيث علق قائلا: "تصفيقة كبيرة لجميع أبطالنا".

A big hand 👏 for all our heroes pic.twitter.com/0KMBR2SPL3 — Álvaro Odriozola (@alvaroodriozola) April 18, 2020

بن تشيلويل يسعى للعودة السريعة

نشر بن تشيلويل لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، فيديو له عبر "تويتر" أثناء أدائه لبعض التدريبات البدنية، وعلق اللاعب قائلا: "شعور جيد، أريد أن أعود الآن".