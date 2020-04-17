سوشيال ميديا الرياضة: دي يونغ يحتفل بعيد ميلاد صديقته.. وكريستيانو رونالدو يعلّم ابنه احتفاله الخاص

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

دي يونغ يحتفل بعيد ميلاد صديقته

نشر فرانكي دي يونغ لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع "إنستغرام" برفقة صديقته احتفالًا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب، قائلًا:"عيد الميلاد الثاني والعشرين سعيد لحبي، سأظل دائمًا داعمًا لكِ".

جيمس ميلنر ينعى أسطورة ليذز يونايتد

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة عبر موقع "إنستغرام" للاعب ليدز يونايتد السابق نورمان هنتر، والذي وافته المنية، اليوم، وعلق اللاعب، قائلًا:"ليدز أسطورة، ولاعب رائع، ورجل جميل".

فاران يحلم بألقاب جديدة

نشر رافائيل فاران، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" وهو يحمل إحدى الكؤوس، وعلق اللاعب، قائلًا:"ما أحلامك في كرة القدم بعد انتهاء الأزمة؟ شخصيًا الفوز بألقاب جديدة".

نيمار ينشئ موقعًا لألعاب الأطفال

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة عبر "تويتر" لموقع لألعاب الأطفال يحمل اسمه، وعلق اللاعب، قائلًا:"إلى أين سيسافر صابر وديفيد في الموسم المقبل من وحوش وسائل التواصل الاجتماعي؟، يمكنك القراءة عبر الإنترنت مجانًا".

Para onde Saber e Davi viajarão na próxima temporada de Monstros das Redes Sociais ?

Leia online, gratuitamente, em https://t.co/dvdnq0kdR7 .

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Where will Saber and Davi travel to next in the new season of Social Monsters ?

Read free online at https://t.co/dvdnq0kdR7 . pic.twitter.com/UrXgcJIw38 — Neymar Jr (@neymarjr) April 17, 2020

نجل كريستيانو رونالدو يقلد والده

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، فيديو له عبر موقع "تويتر" برفقة نجله وهو يقلد والده، وعلق رونالدو، قائلًا:" الابن مثل الأب ".

موستافي يتبرع بـ16 ألف وجبة يوميًا

نشر شكوردان موستافي، لاعب آرسنال الإنجليزي، فيديو له عبر موقع "تويتر" أعلن من خلاله التبرع بوجبات يومية لمساعدة متضرري فيرس كورونا.

Guys, thank you for your birthday messages. I have seen the work of the Islington Council and the @AFC_Foundation and I want to help.

I am donating a delivery of over 16,000 meals and other emergency supplies to the people in Islington who need our support more than ever! #SM20 pic.twitter.com/ZsUWGw8Fre — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) April 17, 2020

هاري كين يشيد ببطولة طفل مريض

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، فيديو عبر موقع "تويتر" لأحد الأطفال المرضى أثناء قيامه بمحادثة فيديو مع كين، وعلق اللاعب، قائلًا:"لا يصدق مدى قوة آرشي، آمل أن يستمتع هو وشقيقه هنري بتسجيل المزيد من الأهداف في الحديقة".

Incredible how strong Archie has been. Hope him and his brother Henry enjoy scoring loads more goals in the garden! 👏👏👏 pic.twitter.com/mhineHDTs0 — Harry Kane (@HKane) April 17, 2020

بونوتشي يبحث عن القوة الداخلية

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع "تويتر"، وهو يؤدي بعض التدريبات البدنية، وعلق اللاعب، قائلًا:"عليك البحث داخلك، ومحاولة إيجاد تلك القوة الداخلية".

You got to search within you, and try to find that inner strength 🙆🏻‍♂️⁰#LB19 #DistantiMaUniti pic.twitter.com/7k8WFfukDB — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) April 17, 2020

روبرتسون يقدم نصائح اليوم النموذجي للعزلة

نشر أندري روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صور عبر موقع "تويتر" لمجموعة من الاتصالات اليومية، وعلق اللاعب، قائلًا:"اعتقدت أنك تود أن ترى كيف يبدو يوم نموذجي في العزلة".