نساء أفريقيات تسللن إلى المعسكر.. لاعب نيجيريا السابق يكشف سبب السقوط المفاجئ في مونديال 1998

أثار تاريبو وست، لاعب إنتر ميلان ومنتخب نيجيريا السابق، جدلا كبيرا بعدما كشف عن أحد الأسباب وراء الهزيمة لمنتخب بلاده ضد الدنمارك في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 1998.

وألقى تاريبو باللوم على تصرفات زملائه في أدائهم الباهت والخروج من البطولة.

وتصدر الفريق مجموعته برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات متقدما على باراغواي وإسبانيا وبلغاريا.

وقال وست في حواره لصحيفة The Punch: ”قرأت تقارير عن ذهاب اللاعبين إلى نواد ليلية خلال مونديال 98 في فرنسا، صراحة لا أعرف ذلك، لكن ما أعرفه أن بعض اللاعبين سمحوا لنساء بالتسلل إلى المعسكر، رأيت ذلك بنفسي“.

وأضاف: ”النساء كانوا أفريقيات، أتين لمشاهدة البطولة وأحببن فريقنا بسبب ما قدمناه في دور المجموعات، لذا كان سهلا على هؤلاء اللاعبين أن يجلبوهن إلى غرفهم، لهذا يوم المباراة، رأيت العديد من اللاعبين لا قدرة لديهم على مجاراة الدنماركيين“.

وتابع: ”لقد تعبوا بعد أن أرهقوا أنفسهم في الليلة السابقة مع النساء، كنت أصرخ عليهم في الملعب، كنت غاضبا منهم، لقد فعلوا كل هذا لأنهم اعتقدوا أننا سنهزم الدنمارك“.

وانهارت نيجيريا أمام الدنمارك في هذه المباراة بشكل مفاجئ وخسرت 4-1 لتودع المونديال من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي.