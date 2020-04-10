انطلاق الموسم الجديد للدوري الفرنسي 23 أغسطس المقبل

حددت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم 23 أغسطس المقبل موعداً أولياً لبدء موسم 2020-2021، بعد استكمال الموسم الحالي المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها إلى أن هذا القرار جاء في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مصير الموسم الراهن، ومتى يمكن استئنافه بحسب تطورات وباء ”كوفيد-19“ الذي جمد النشاطات الرياضية في أنحاء العالم.

وبدأت رابطة الدوري التفكير بسيناريوهات الموسم المقبل.

وفي اجتماع الجمعة، حددت الرابطة تاريخ 23 أغسطس كموعد أولي لإطلاق عجلة دوري الدرجة الأولى ”ليج 1″، بعد يوم من انطلاق موسم 2020-2021 بالنسبة إلى الدرجة الثانية ”ليج 2″، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة مقربة من الملف لوكالة فرانس برس، وصحيفة ”ليكيب“.

وأشار أحد هذه المصادر إلى أن هذا الموعد ”يوفر أسساً واضحة“، مشدداً في الوقت عينه على أنه ”يبقى مرتبطاً بجدول مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) وتطور الوضع الصحي“.

وأفاد مصدر آخر بأن تحديد الموعد ”يتيح ضمان الموسم المقبل“ الذي من المقرر أن تبدأ فيه الفترة الجديدة من حقوق البث التلفزيوني (2020-2024)، والتي يتوقع أن تتخطى عائداتها عتبة المليار يورو للمرة الأولى.

وأشار المصدر إلى أنه حتى في حال امتداد الموسم الحالي (بعد معاودة نشاطاته) إلى مطلع أغسطس، فالموعد المطروح لانطلاق الموسم المقبل يترك ”ثلاثة أسابيع من الراحة“ للفرق بين الموسمين.