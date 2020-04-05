انتحار طبيب نادي ستاد رانس الفرنسي عقب إصابته بفيروس كورونا.. وحالة رعب في الفريق

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نادي ستاد رانس يشعر بالصدمة والرعب في ذات الوقت بعد انتحار طبيب الفريق الأول برنارد غونزاليس عن عمر 60 عاما وتركه رسالة تفيد بتفاصيل إصابته بمرض Covid-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية واسعة الانتشار إن غونزاليس ترك رسالة تفيد بإصابته بالمرض رغم أنه كان في الحجر الصحي في منزله مع زوجته.

ويقول آرنو روبينت، عمدة رانس إنه فوجئ بالخبر بعدما أبلغه مجلس المدينة بعد ظهر اليوم، خاصة أن الطبيب كان أحد العناصر المهمة في النادي من خلال رعايته للاعبين وإصاباتهم، لكن بالطبع سيثير ذلك رعب المخالطين للطبيب من اللاعبين وموظفي النادي.

وأضاف روبينت: ”لقد كان طبيبا للنادي. محترف ويقدره الجميع في النادي. ولا شك أن موته ستسبب في صدمة هائلة في النادي“.

والتقى روبينيت بالطبيب منذ حوالي شهر وقال ”بالطبع أقدر حالة زوجته وعائلته. جاءت عينة اختباره إيجابية للمرض منذ أسبوعين. لقد كان رجلًا ملتزمًا وإنسانا للغاية“.

وفي استاد رانس، كانت الصدمة هائلة. لم يكن أحد على علم بالمأساة بعد ظهر اليوم أو حتى أن الدكتور غونزاليس كان يعاني من Covid-19.

وقال أحد أعضاء النادي ”لقد تحدثت معه الأسبوع الماضي ولم يثر الموضوع. إنه أمر غير مفهوم. يا لها من مأساة. سيكون من الضروري الآن تحذير اللاعبين والموظفين. الصدمة ستكون رهيبة عليهم“.