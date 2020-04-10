كينغسلي كومان يأمل في إتمام الدوري الألماني

عادت أندية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للتدريبات، بعد توقف دام لنحو شهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ورغم أن اللاعبين محظور عليهم الاقتراب كثيرًا من بعضهم تجنبا للعدوى، يقول كينغسلي كومان مهاجم بايرن ميونخ حامل اللقب، إنه سعيد بالعودة للتدريب من جديد.

ويتم التدريب من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة، بعد أن أصابت العدوى أكثر من 110 آلاف، وتسببت في وفاة نحو ألفي شخص في ألمانيا حتى الآن.

ونقلت شبكة ”يوروسبورت“ عن المهاجم الفرنسي الدولي قوله اليوم الجمعة: ”لم نلمس الكرة على أرض الملعب منذ شهر تقريبًا ورغم تدربنا في مجموعات صغيرة، فإننا سعداء بالعودة للعب مجددًا في ملعب به إطاري مرمى“.

وأضاف اللاعب، ”نقوم ببعض الأمور الفنية، مع الحفاظ على مسافة مناسبة بيننا. الأمر يشبه التدريبات الفردية في نهاية الموسم“.

ورغم عودة التدريبات، أوضحت رابطة الدوري في الأسبوع الماضي، أنه لم يتحدد بعد موعد لعودة المباريات.

وتقرر وقف كرة القدم في ألمانيا حتى 30 أبريل/ نيسان الجاري على أقل تقدير، وقالت رابطة الدوري، إنها ستعقد اجتماعًا يوم الجمعة المقبل لبحث الخطوة المقبلة في هذا الاتجاه.

وعبّر كومان عن أمله في استئناف مباريات الدوري قائلًا: ”نحن نعمل ونعمل ونأمل أن نتمكن من إتمام الموسم، وعدم ضياع جهودنا هباء“.

وينفرد بايرن ميونخ بصدارة قائمة الترتيب، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل 9 جولات من نهاية الموسم.