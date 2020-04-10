عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”6 استقالات“.. ضرورة تقنية الفيديو.. وصفعة الدوري (صور)

شكلت أزمة برشلونة واستقالة 6 أعضاء من مجلس إدارته، وخطة جديدة لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، والصفقات المجانية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتصفيات مونديال 2022 في القارة الآسيوية، وأخبار الأندية واللاعبين في السعودية، وأخبار كرة القدم السعودية، ومصير عدة لاعبين ومدربين وموعد عودة بعض الدوريات.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند المطلوب من فرق عالمية والذي قال: ”يجب أن تكون واضحا بشأن مدى جودة النادي الذي ستذهب إليه“.

كما تحدثت عن برشلونة وأزمته الجديدة وكتبت ”6 استقالات في مجلس إدارة برشلونة“.

كما اهتمت الصحيفة بالقوانين الجديدة التي ستدخل قانون كرة القدم.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أزمة مجلس إدارة برشلونة بعد خلاف عدة أعضاء مع الرئيس بارتوميو وكتبت ”6 استقالات“.

كما تحدثت عن ريال مدريد ومدربه الفرنسي وكتبت ”باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع زيدان“.

الصحيفة اهتمت بالصفقات المجانية في سوق الانتقالات المقبل.

أس

ركزت الصحيفة على عدة لاعبين يعتبرون صفقات جيدة في فترة الأزمة الاقتصادية التي تضرب الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي وكتبت ”صفقات جيدة ومجانية في فترة الأزمة“.

كما تحدثت عن برشلونة وأزمة مجلس الإدارة وكتبت ”استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة برشلونة“.

كما اهتمت بلجوء جمعية اللاعبين الإسبانية للقضاء ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتسريب شريط صوتي لاجتماع.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على خطة جديدة لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”433 مباراة في 56 يوما: رؤساء كرة القدم يكشفون عن خطة جديدة مذهلة لإنهاء الموسم“.





الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مفاوضات الأندية الفرنسية مع لاعبيها لتخفيض رواتبهم وتأجيلها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي وكتبت ”تأجيل اليوروهات“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على القوانين الجديدة التي ستمس كرة القدم وأبرزها مزيد من تدخل تقنية الفيديو. وكتبت ”ضرورة تقنية الفيديو“.

كما اهتمت بالدوري الإيطالي وكتبت ”صفعة الدوري: لا مال لا رهانات“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قرار تخفيض الرواتب في الدوري السعودي وكتبت ”تخفيض الرواتب.. قرار الأندية“ و“الهلال يخفض الأجور“.

كما تحدثت عن أخبار اللاعبين والأندية وكتبت ”تقرير يحدد مصير عساف“ و“الدوسري: الهلال أحق بالدوري“ و“الشهري يتعلم اللغات“.

الصحيفة اهتمت بأخبار دولية وكتبت ”الحلم يتبخر“ و“الاتحاد المصري يرفض الإلغاء“ و“الألمانية تقترب من الإفلاس“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على تصفيات مونديال قطر 2022 وكتبت ”الأبيض يلعب تصفيات المونديال في أكتوبر ونوفمبر“.

كما تحدثت عن علاقة فريق الوحدة ولاعبه تيغالي وكتبت ”الوحدة وتيغالي هل تنقطع شعرة معاوية؟

كما اهتمت بشكاوى الأندية وكتبت ”خورفكان يطالب بإلغاء الموسم في رسالة رسمية“ و“تأجيل استئناف اتحاد كلباء“.

واهتمت أيضا بأخبار دولية وكتبت ”عودة البوندسليغا في مايو دون جمهور“.

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على الرياضة المنزلية في ظل الحجر الصحي وكتبت ”المارثون المنزلي 10 ساعات ضد كورونا“.

كما اهتمت بأخبار كرة القدم الإماراتية وكتبت ”الآسيوي يشيد بإنجاز الزعيم في 2003″ و“الاستئناف تؤجل شكوى كلباء إلى الثلاثاء“.

الصحيفة تحدثت عن الجواز البيولوجي وكتبت ”الجواز البيولوجي لمتابعة صحة الرياضيين“.

الصحيفة اهتمت بأخبار دولية وكتبت ”صندوق خيري يوحد نجوم الدوري الإنجليزي في مواجهة كورونا“ و“قميص نادال في المزاد العلني لمكافحة كوفيد 19″ و“10% تخفيض رواتب لاعبي ريال مدريد“ و“برشلونة يتعاقد مع ناشئ عمره 14 سنة“.