ناد من روسيا البيضاء يضع جماهير افتراضية في مدرجاته لمحاربة كورونا (فيديو وصور)

وضع نادي دينامو بريست من روسيا البيضاء، وهو واحد بين عدد محدود من أندية كرة القدم التي لا تزال تمارس اللعبة في أوروبا، تماثيل عرض في مدرجاته عليها صور لمشجعيه لتعزيز أجواء المباريات في ظل بقاء العديد من الجماهير في منازلهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ودوري المحترفين في روسيا البيضاء الوحيد الذي لا يزال يواصل نشاطه في أوروبا إذ أظهر رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو اهتماما محدودا بالجائحة ولا يرى حاجة لإجراءات الإغلاق العام لمنع انتشار الفيروس.

وبطولة الدوري في روسيا البيضاء أحد أقل البطولات المحلية بريقا في أوروبا ونادرا ما يتأهل أحد أنديتها لمراحل متقدمة في البطولات القارية.

لكن في هذه الأثناء يحظى بالاهتمام نظرا لأنه يملأ فراغ جماهير الدول الأخرى التي تتلهف لمتابعة المباريات المحلية المتوقفة إذ بدأ الدوري في عقد اتفاقيات لبثه خارج البلاد.

ورغم ذلك تخاف العديد من الجماهير المحلية من الجائحة أكثر من الرئيس لوكاشينكو لذلك توقفت عن حضور المباريات.

ولجأ النادي لفكرة مبتكرة بدعوة جماهيره من جميع أنحاء العالم لشراء تذاكر افتراضية عبر الإنترنت وفي المقابل يضع صور المشجعين على وجه تماثيل العرض الجالسة في المدرجات بينما يرسل النادي مجلة تضم أحداث يوم المباراة للمشجعين إلى منازلهم.

وسيتم التبرع بقيمة التذاكر لمكافحة فيروس كورونا.

وقال نادي دينامو بريست عبر حسابه على ”تويتر“: ”جماهيرنا من أنحاء العالم تبدو سعيدة! شكرا لمساندتكم“.

وقال النادي إنه خلال مباراة الفريق أمس الأربعاء أمام ضيفه شاختيور سوليجورسك‭ ‬امتلأ جزء من المدرجات بوجوه الجماهير من عدة دول منها روسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وكذلك إيران التي بها العديد من قمصان النادي.

وأعلنت وزارة الصحة في روسيا البيضاء أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 1486 حالة مقابل 16 حالة وفاة حتى الآن.

???? Выбираем лучшего игрока в матче с ”Шахтёром“ #fcdb1960

????????Голосовать: https://t.co/Lx7Cl3L6Ut

???? Let’s choose the best player of the match against Shakhter

????????Vote here: https://t.co/Lx7Cl3L6Ut pic.twitter.com/RdqddsBUK0

— @dynamobrest (@dynamobrest) April 9, 2020