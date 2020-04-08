بعد عودة الأندية للتدريبات.. تعرف إلى موعد استئناف ونهاية الدوري الألماني وموقف الجماهير

يبدو أن الدوري الألماني لكرة القدم، بوندسليغا، سيكون أول دوري أوروبي يعود لاستئناف نشاطه بعد التوقف الإجباري، نتيجة تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، ”كوفيد 19″، والذي أصاب النشاط الرياضي عامة والكروي خاصة بالشلل التام في العالم كله تقريبا.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن مسؤولي الكرة في ألمانيا يخططون لاستئناف الدوري الألماني، بوندسليغا ودوري الدرجة الثانية في مطلع مايو المقبل، على أن ينتهي الموسم في 30 يونيو.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن مباريات الدوري الألماني، ودوري الدرجة الثانية، ستقام دون جماهير حتى نهاية عام 2020، حتى لا يكون هناك أي مخاطر على الجماهير في تلك الفترة التي لا تزال حرجة على الصعيد الصحي، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس ”كورونا“ في أوروبا بشكل خاص.

وأكدت أن هذا التوجه يأتي في ظل عودة بعض الأندية الألمانية بالفعل إلى التدريبات شبه الجماعية، حيث بدأت التدريبات على مجموعات صغيرة لأندية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.

ونقلت عن كريستيان سيفرت، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني، قوله إن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتجهيز الملاعب الـ36 لاستقبال مباريات الدوري ودوري الدرجة الثانية مع مطلع الشهر المقبل.

وبحسب ”صن“ فإن الحضور المتوقع في كل مباراة لن يزيد عن 260 فردا، من ضمنهم اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية لكل فريق، وأعضاء مجالس إدارات الأندية، والمسؤولون عن التنظيم وأعضاء فرق النقل التليفزيوني.