أندية الدوري الألماني تحصل على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات

حصلت أندية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات، اليوم الإثنين، بينما اختار عدد من هذه الأندية تدريب اللاعبين في مجموعات صغيرة وسط إجراءات احترازية قاسية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوقفت كرة القدم في ألمانيا لمدة شهر تقريبًا، وقالت رابطة الدوري، إن التوقف سيستمر حتى 30 أبريل نيسان الجاري على أقل تقدير بالنسبة للدرجات الأعلى.

ورغم ذلك حصلت الأندية على الضوء الأخضر للعودة للتدريب هذا الأسبوع، بينما قرر حامل اللقب بايرن ميونخ، تدريب لاعبيه في مجموعات صغيرة للحد من مخاطر الإصابة بالفيروس.

وقال النادي البافاري في بيان: ”بالتأكيد نحن نتبع جميع الإرشادات الصحية“.

وأضاف البيان: ”من المؤكد أن الجماهير ممنوعة من حضور التدريبات. ويطلب نادي بايرن من الجمهور الاستمرار في اتباع التعليمات ونرجوكم عدم القدوم إلى مركز التدريب الخاص بالنادي“.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس سريع العدوى في ألمانيا إلى أكثر من 100 ألف حالة، كما تسبب الفيروس في وفاة نحو 1600 شخص في البلاد حتى الآن.

ورغم عودة التدريبات، أوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم في الأسبوع الماضي، إنه لم يتحدد بعد موعد لعودة المباريات.

وتسبب التوقف في خسائر مالية كبيرة للأندية.

وخلال الأزمة قدمت عدة أندية في الدوري الأول تبرعات مالية، لمساعدة الأندية الأكثر تأثرًا في الدرجتين الأولى والثانية.