كيف ساعد الدوري الألماني نادي ريال مدريد في تطوير لاعبيه الشباب؟

اهتمت صحيفة ”آس“ الإسبانية باستفادة ريال مدريد من الدوري الألماني في السنوات الأخيرة كمجال لتطوير مستوى عدة لاعبين شباب وكسوق لبيع وشراء لاعبين.

وجاء اهتمام الصحيفة بعد التطور الكبير للمغربي أشرف حكيمي، الذي يقضي موسمه الثاني معارا لبروسيا دورتموند، وأصبح أحد أبرز المواهب في العالم في مركزه كظهير وجناح، وسيستفيد ريال مدريد حين يعود في الصيف المقبل.

وكان ريال مدريد قد استفاد بشكل كبير من إعارة داني كارفخال لفريق باير ليفركوزن الألماني صيف 2012، واختير أفضل ظهير أيمن في الدوري الألماني قبل أن يعود لمدريد صيف 2013 ويصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه.

وأعار الريال أيضا خيسوس فابيخو لآنترخت فرانكفورت قبل أن يعود لريال مدريد ومنها لولفرهامبتون الإنجليزي، وهو حاليا معار لغرناطة.

كما أعار ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية ألفارو أودريوزولا إلى بايرن ميونخ الألماني، وقد يبيعه بعد عودته في ظل أنباء عن عودة حكيمي لكونه يلعب في نفس مركزه.

وبالمقابل باع ريال مدريد بعض لاعبيه الشباب لفرق ألمانية، كعمر ماسكريل لشالكة مقابل 10 ملايين يورو، وخوسيلو الذي باعه لهوفينهايم مقابل 6 ملايين يورو، كما أعار نجمه جيمس رودريغيز لبايرن ميونخ لموسمين وكسب حوالي 10 ملايين يورو.

واهتمت عدة فرق ألمانية بلاعبين شباب في ريال مدريد في السنوات الأخيرة حيث حاول شالكة استعارة فيدي فالفيردي وعدة فرق حاولت ضم النرويجي مارتن أوديغارد الذي فضل العودة من تجربة في الدوري الهولندي لإسبانيا واللعب في ريال سوسيداد.

وبحسب الصحيفة، فإن الفرق الألمانية تمنح فرصة للاعبين الشباب وتطور مستواهم بشكل ملحوظ، ولذلك فضل دائما ريال مدريد منح الأفضلية في عقود الإعارة لفرق ألمانية نتيجة نجاح عدة تجارب سابقة.

وسيكون الصيف المقبل فرصة لعدة لاعبين شباب من ريال مدريد للعب في الدوري الألماني، فالشاب بيدرو يملك عدة عروض من أندية ألمانية، وبروسيا دورتموند يرغب في لاعب جديد وشاب من الفريق الإسباني هو سيزار جيلابيرت.