سوشيال ميديا الرياضة: تياغو سيلفا يستعرض مهارات زوجته.. وبيكيه يشارك في اليوم العالمي للصحة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ديبالا يوجه التهنئة لوالدته من العزل الصحي

نشر باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لوالدته بمناسبة عيد ميلادها، وعلق اللاعب قائلا: ”عيد ميلاد سعيد يا أمي، اليوم أحييكم من بعيد لكني أحبك أكثر من أي وقت مضى“.

تياغو سيلفا يستعرض مهارات زوجته

نشر تياغو سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وعائلته أثناء مشاركته في مباراة كرة القدم، وعلق اللاعب، قائلا: ”من بينكم يحب لعب كرة القدم مع عائلته؟ شاركت زوجتي بيلا سيلفا وقدمت مباراة رائعة“.

بونوتشي يعلن فوزه على رونالدو في تحدي العضلات

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفننتوس الإيطالي، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء قيامه ببعض التدريبات العضلية ضمن التحدي الذي أطلقه زميله كريستيانو رونالدو.

وعلق بونوتشي، قائلا: ”أقبل ترشيح رونالدو ماندراغورا، والذي أطلقه كريستيانو رونالدو، 45 ثانية الحد الأقصى لعدد عضلات البطن، هذه المرة هزمتك“.

بيكيه يشارك في اليوم العالمي للصحة

نشر جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، حيث وجه اللاعب رسالة بمناسبة اليوم العالمي للصحة.

وعلق بيكيه، قائلا: ”أقبل تحدي بيكو، على اليوم العالمي للصحة، مع منظمة الصحة العالمية، اغسل يديك وابق نشطا“.

هيكتور بيلرين بملابس الحجر الصحي

نشر هيكتور بيليرن، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع ”تويتر“ بملابس غير جيدة داخل حديقة الحجر، وعلق اللاعب قائلا: ”يناسب حديقة الحجر الصحي“.

Quarantine garden fits pic.twitter.com/AeOnK2scwV — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) April 7, 2020

آلابا يهنئ ريبيري بعيد ميلاده

نشر دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، فيديو له عبر موقع ”تويتر“ لأبرز اللقطات التي جمعته بنجم الفريق البافاري السابق فرانك ريبيري احتفالا بعيد ميلاده، وعلق آلابا قائلا: ”عيد ميلاد سعيد أخي الأكبر، أتمنى لك التوفيق كما هو الحال دائما“.

Happy Birthday my big brother! ???????? Wishing you all the best as always. Love and miss you! ???? @FranckRibery pic.twitter.com/Nqn43uAiID — David Alaba (@David_Alaba) April 7, 2020

ألكانتارا يتعاون مع اليونيسيف من أجل الأطفال

نشر تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني فيديو له عبر ”تويتر“ من داخل مشروعه الخاص الذي يهتم بالأطفال، وعلق اللاعب قائلا: ”نواصل إضافة الترفيه بعد الظهر، مشروع ألكانتارا فاوند بالتعاون مع اليونيسيف من أجل الصغار في المنزل“.

???????? Seguimos sumando tardes de entretenimiento en #ClipClubTV, proyecto de la @alcantarafound y @unicef_es para los más peques de casa. ¿Os animáis con este juego? ???????? Esperamos vuestros vídeos en https://t.co/KFUFx4Bd5b ! Capítulo completo: https://t.co/rdyAQjG6O8 pic.twitter.com/orkayBMOrT — Thiago Alcantara (@Thiago6) April 7, 2020

توماس مولر يعلن بقاءه مع بايرن ميونخ

نشر توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع ”تويتر“ أثناء التوقيع على العقد الجديد له مع الفريق البافاري، وعلق اللاعب قائلا: ”أنا سعيد للغاية لكوني مع بايرن ميونخ، مددت حتى عام 2023 وسأستمر في إعطاء كل شيء لهذا النادي، لأن هذا الكيان بالنسبة لي ليس مجرد مكان عمل إنه شغفي“.

Ich freue mich sehr, dass ich beim @FCBayern bis 2023 verlängert habe und werde weiterhin für diesen Klub alles geben. Denn dieser Verein ist für mich nicht einfach irgendein Arbeitgeber. Er ist meine Leidenschaft.❤️⚽️#esmuellert #Müller2023 #fcbayern #Herzensklub #ThomasMüller pic.twitter.com/HgMnXGuH5B — Thomas Müller (@esmuellert_) April 7, 2020

كاسياس يستقبل أسئلة الجماهير

نشر إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، فيديو له عبر ”تويتر“ أعلن خلاله استقباله أسئلة الجماهير، حيث علق اللاعب قائلا: ”غدا سأكون مع أصدقائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف أجيب أسئلتكم جميعا، سأنتظركم هناك“.

Mañana estaré con mis amigos de @LigadeCampeones y todos vosotros respondiendo vuestras preguntas.

¡Allí os espero! ????????????‍????⚽️ https://t.co/JYksDIYhUX — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 7, 2020

ميدو يتقمص دور الشيف

نشر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك فيديو له عبر موقع ”تويتر“ استعرض خلاله قدراته على الطهو، وعلق اللاعب قائلا: ”انتهى بي الحال أني بقيت بطبخ كل يوم، النهاردة عملت فراخ بالخضار والموتزاريلا، اتفضلوا“.