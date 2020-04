ديبالا يتفوق على غاريث بيل في مباراة إلكترونية خيرية (فيديو)

استبعد باولو ديبالا، الجناح الويلزي غاريث بيل، من تشكيلة البداية لفريقه ريال مدريد لكن المهاجم الأرجنتيني لم يجد صعوبة في هزيمة فريق بيل مانشستر سيتي في مباراة إلكترونية خيرية لجمع تبرعات لمكافحة فيروس كورونا، تحت إشراف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مطلع الأسبوع الحالي.

وتعافى ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي مؤخرا فقط من فيروس كورونا، لكنه ظهر في روح معنوية عالية وتفوق تماما على بيل مهاجم ريال مدريد في المباراة الإلكترونية بينهما، أمس الأحد.

وقال بيل، المالك المشارك لمؤسسة إيليفنز إيسبورتس للمنافسات الإلكترونية: ”دفاعي لم يكن جيدا بما يكفي“.

وفي ظل توقف معظم أنشطة ومنافسات كرة القدم حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا جاءت المنافسات الإلكترونية لتقدم بعض التسلية والترفيه للرياضيين والجمهور على حد سواء.

وأضاف بيل: ”الأمر يتعلق ببقاء الناس في البيوت وبحثهم عن شيء يقومون به.. بالتأكيد الكل سيجد صعوبة في ذلك. لكن إذا تسنى لنا البقاء والحفاظ على سلامة الجميع فإن هذا ينقذ الأرواح“.

وأردف بيل: ”الكل يبذل قصارى جهده للبقاء في البيت وتسلية نفسه“.

وكان لاعبون آخرون مثل لوك شو ودومينيك كالفرت-لوين وجوردان بيكفورد ضمن هذا الحدث الذي بث حيا على موقع تويتش وجمع نحو 17 ألف جنيه إسترليني (20791 دولارا) من خلال تبرعات عبر الإنترنت.

He's done it! ????@PauDybala_JR takes the WIN over @GarethBale11

???? https://t.co/TLe2T1Tyct pic.twitter.com/0oDhL8YWOW

— Combat Corona (@combatcorona) April 5, 2020