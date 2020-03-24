غاريث بيل يتحدى ريال مدريد ردا على الإهانة.. ويتخذ قراراً نهائياً

كشفت تقارير صحفية الخطة التي سيسير عليها الويلزي الدولي غاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وأصبح غاريث بيل عبئا كبيرا على نادي ريال مدريد منذ الموسم الماضي، في ظل الإصابات المتكررة التي يتعرض لها، والأزمات مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، إضافة إلى عدم فاعليته الفنية برفقة الميرينغي، خاصة في الموسم الجاري.

وشارك بيل هذا الموسم في 18 مباراة فقط، وأحرز 3 أهداف وصنع 4 أخرى، وفقد مكانه الأساسي تماما، رغم أن الآمال كانت مركزة عليه كي يكون خليفة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، الذي رحل مطلع الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن بيل يشعر بالإهانة في ريال مدريد، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها زيدان في ملف رحيله عن الفريق قبل بداية الموسم الجاري، إضافة إلى التقارير التي تشير إلى رغبة النادي الملكي في الاستغناء عن اللاعب نهاية الموسم الجاري في صفقة ”مجانية“، للتخلص من عبء راتبه السنوي الكبير.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن بيل لا يستطيع نسيان تصريحات زيدان، التي قال فيها إن رحيله عن ريال مدريد اليوم قبل الغد سيكون أفضل للطرفين، ما دفعه إلى التأكيد على بقائه في النادي الملكي حتى نهاية عقده في صيف 2022، في الوقت الذي اشتعل فيه الموقف مجددا بعد التسريبات التي أشارت إلى وجود توجه لدى الإدارة المدريدية بالسماح للاعب الويلزي بالرحيل دون الحصول على مقابل مالي.

وأكدت ”آس“، المقربة من دوائر صنع القرار في ريال مدريد، أن المقربين من غاريث بيل أكدوا أن اللاعب أعلن التحدي، ولن يرحل عن الفريق، وسوف يستمر لنهاية عقده ردا على تلك الإهانات، خاصة أنه لا يملك أي عروض رسمية من ناديه السابق توتنهام هوتسبير، أو أي ناد آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، على عكس ما تشير إليه التقارير الصحفية.

ويحصل بيل على راتب سنوي قيمته 14.5 مليون يورو، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على خزينة ريال مدريد، في الوقت الذي انهارت فيه قيمته التسويقية إلى 40 مليون يورو فقط، بعد أن كانت 90 مليون يورو.