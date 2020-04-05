بايرن ميونخ يستأنف تدريباته تحت هذه الشروط

يبدو أن الحياة في الدوري الألماني ستعود إلى طبيعتها قريبًا، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية، ما تسبب في شلل الحياة بشكل عام والرياضية بشكل خاص، وتوقف العديد من الدوريات العالمية.

ووفقًا لما ذكرته، قناة ”بي إن سبورتس“ الرياضية نقلا عن تقارير صحفية ألمانية، فإن نادي بايرن ميونخ سيعود للتدريبات الجماعية من جديد، غدًا الاثنين، وسط ضوابط صارمة وضعها مسؤولو النادي، تمهيدًا لاستئناف النشاط من جديد، حيث من المقرر أن تعود التدريبات في مجموعات صغيرة تضم 4 أو 5 لاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين سيحصلون على وجبات جاهزة يتم تناولها في المنزل عقب انتهاء التدريبات، موضحة أنه من غير المسموح أيضًا، الاستحمام داخل النادي، ولكن في المنازل الخاصة بلاعبي الفريق.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 55 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر بروسيا دورتموند، الوصيف برصيد 51 نقطة.

وكانت بعض الأندية بدأت بالفعل التدريب الأسبوع الماضي ، كما ينتظر أن تبدأ العديد من الفرق تدريباتها مساء الإثنين.

يذكر أن البوندسليغا متوقف حتى يوم 30 نيسان/أبريل الجاري على الأقل.