بايرن ميونخ يمدد تعاقده رسميا مع هانز فليك مدرب الفريق حتى 2023

أعلن نادى بايرن ميونخ الألماني تمديد تعاقده مع هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري حتى صيف عام 2023.

وأصدر النادي الألماني بيانا اليوم الجمعة، قال فيه إن فيلك لم يعد مدربا مؤقتا، وسيقود الفريق حتى 2023.

وكان فليك قد تولى مهمة تدريب بايرن ميونخ بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم الجاري، عقب إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الفريق مطلع الموسم.

وحقق هانز فليك نجاحات مع البايرن فى الفترة القصيرة التى تولى فيها المهمة،

وقاد فليك بايرن إلى اقتناص صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند، بعد أن كان في المركز السادس وقت توليه المهمة.

كما قاد فليك بايرن ميونخ إلى دور نصف نهائي كأس ألمانيا.