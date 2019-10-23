بايرن ميونخ يتلقى ضربة جديدة

تلقى بايرن ميونخ الألماني ضربة جديدة بإصابة قلب دفاعه الفرنسي لوكاس هيرنانديز في كاحله، ما سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، بحسب ما كشف المدير الرياضي في النادي، حسن صالح ميدزيتش، بعد المباراة التي فاز فيها فريقه على أولمبياكوس اليوناني 3-2، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقال البوسني صالح ميدزيتش لإذاعة سبورت 1 الألمانية: ”سيغيب هيرنانديز عن الملاعب لفترة طويلة لعدة أسابيع“.

وأضاف: ”عانى هيرنانديز من مشكلة في كاحله، سنرى ما إذا كانت أربطة الكاحل تأذت، كان يعاني من أوجاع مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله لذا اضطرينا إلى استبداله“.

وتعرض هيرنانديز للإصابة في الدقيقة 57، وخرج قبل أن يشارك بدلاً منه جيروم بواتنغ.

وكان الفريق ”البافاري“ خسر جهود قلب دفاعه الآخر نيكلاس زوليه الأسبوع الماضي، لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن بايرن ميونيخ حقق انتصاره الثالث على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتغلب على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

جاءت ثلاثية البايرن عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (هدفين)، والفرنسي كورينتين توليسو في الدقائق 34 و62 و75.

بينما أحرز هدفي أولمبياكوس، المغربي يوسف العربي والبرازيلي جويليرمي دوس سانتوس في الدقيقتين 23 و79.

بذلك، يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق خمس نقاط عن توتنهام، وجاء سرفينا زفيزدا ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أولمبياكوس برصيد نقطة واحدة.