بعد إلغاء بطولة ويمبلدون.. هل انتهت فرص فيدرر وسيرينا في حصد ألقاب كبرى؟

عزز قرار إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس هذا الأسبوع، إمكانية إلغاء بقية فعاليات الموسم الحالي، كما أنه ربما قضى على فرص المخضرمين، روجر فيدرر، وسيرينا وليامز في حصد مزيد من الألقاب الكبرى.

وألغيت بطولة ويمبلدون للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، الأربعاء الماضي، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، بينما يستمر توقف بطولات تنس المحترفين والمحترفات حتى 13 يوليو تموز المقبل.

وألغيت جمع بطولات موسم الملاعب الرملية والعشبية، بينما تضررت الأحوال المالية للاعبين الأدنى تصنيفًا نتيجة توقف البطولات، بسبب مخاوف من زيادة العدوى.

وقال كريغ تيلي رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس، إنه سيكون من الصعب تصوّر عودة المباريات قبل 2021، في حين قال ريتشارد لويس الرئيس التنفيذي لنادي عموم إنجلترا للتنس، إن الاعتقاد بأن الموسم الحالي ربما لن يستأنف هو رأي غير بعيد عن الواقع.

ورغم أن فيدرر (38 عامًاِ) بعيد عن التأثيرات المالية للتوقف، إلا أن ذلك ربما يكون له تأثير كبير على طموحاته بإضافة المزيد من الألقاب الكبرى إلى حصيلته الكبيرة من هذه الالقاب، والبالغة 20 لقبًا حتى الآن.

وأخر لقب كبير فاز به فيدرر كان في بطولة أستراليا المفتوحة ،2018 واقترب أخر مرة من إضافة لقب جديد في نهائي بطولة ويمبلدون في العام الماضي.

وأخر مباراة خاضها فيدرر كانت في قبل نهائي أستراليا المفتوحة، قبل خضوعه لجراحة في الركبة في فبراير/ شباط الماضي. وفرصته المقبلة في الفوز بلقب كبير جديد ستكون في أمريكا المفتوحة، المقررة ما بين 31 أغسطس/ آب و14 من سبتمبر/ أيلول.

وتأجلت فرنسا المفتوحة، التي قرر فيدرر عدم المشاركة فيها من قبل، من مايو أيار إلى سبتمبر/ أيلول المقبل، أي بعد أسبوع من أمريكا المفتوحة.

ويقول الأسترالي تود وودبريدج، الذي سبق له الفوز بلقب الزوجي في ويمبلدون 9 مرات وتأهل لقبل نهائي الفردي، إنه لا يعرف ما الذي ينتظر فيدرر إذا ما تقرر إلغاء بقية منافسات الموسم الحالي.

ونقلت وكالة ”أسوشييتد برس“ الأسترالية للأنباء عن وودبريدج قوله هذا الأسبوع: ”السؤال الذي يتعين أن يطرحه روجر على نفسه هو ما مدى قوة دوافعه للعودة مرة أخرى للمنافسة في عام جديد“.

وأضاف ”أم أن هذا بالفعل جاء في صالحه. لكن قلة خوض المباريات في هذه المرحلة العمرية يجعل من الصعب جدًا العودة والتعافي مباشرة بعد البداية من جديد“.

وتابع وودبريدج ”هذا أنهى إمكانية.. فوز فيدرر بلقب أو إثنين جديدين. أصبح هذا أمرًا بعيد الاحتمال كثيرًا بالنسبة له“.

ورغم أن فيدرر قال إنه سيكون مستعدًا للعودة إلى ويمبلدون في العام المقبل، فإن الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز لم تتحدث مطلقًا عن المستقبل.

وخسرت سيرينا التي ستكمل عامهًا 39 في سبتمبر/ أيلول المقبل في نهائي ويمبلدون العام الماضي، لتظل على بعد لقب وحيد عن معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى وهو 24 لقبًا، والمسجل باسم الأسترالية المعتزلة مارغريت كورت.

ووصلت سيرينا لنهائي 4 بطولات كبرى منذ أن وضعت طفلتها أولمبيا في ،2017 لكنها رغم ذلك فشلت في حصد أي لقب كبير خلال هذه المدة.

وقالت مارتينا نافراتيلوفا التي حصدت 18 لقبًا كبيرًا في الفردي، إن الوضع ليس مثاليًا بالنسبة لأي لاعب أو لاعبة، في حين أن الوقت ليس في صالح اللاعبين الكبار مثل فيدرر وسيرينا.

وأضافت نافراتيلوفا ”صغار السنّ ضاعت عليهم فرصة لتحسين مستواهم، واللحاق باللاعبين الأعلى تصنيفًا“.

وتابعت ”لاعبو المنتصف هم عالقون على ما يبدو وبالنسبة للاعبين الأكبر سنًا، مثل سيرينا وليامز، وروجر فيدرر، فإن الوقت ليس في صالحهم، لذا فقد ضاعت عليهم هذه الفرصة في هذا العام“.