هل تلغى جميع مسابقات التنس للعام 2020 بسبب فيروس كورونا؟

قال ريتشارد لويس الرئيس التنفيذي لنادي عموم إنجلترا اليوم الخميس إن منافسات التنس قد لا تعود قبل 2021 بعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا في إلغاء موسم البطولات المقامة على ملاعب عشبية بأكمله وأيضا معظم البطولات المقامة على ملاعب رملية.

وتسبب الوباء في فوضى عارمة في جدول المسابقات الرياضية حول العالم وألغيت بطولة ويمبلدون أمس الأربعاء لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال لويس، الذي سيترك منصبه في يوليو تموز، إنه يأمل في استقرار الوضع في الأشهر المقبلة للسماح بإقامة موسم البطولات على الملاعب الصلبة قبل أن تنطلق أمريكا المفتوحة في 24 أغسطس آب.

وأوضح بقوله: ”يحدوني الأمل في إقامة موسم البطولات الأمريكي على الملاعب الصلبة“.

وأضاف ”أتمنى أن تستقر الأمور قليلا ليتم إقامة بطولات الألف نقطة في مونتريال وتورونتو وسينسناتي قبل انطلاق أمريكا المفتوحة، هناك شكوك حول هذا الأمر حاليا“.

وتابع بقوله: ”الواقع يقول إنه ربما لن يكون هناك المزيد من بطولات التنس هذا العام لكن دعونا نأمل في إقامة أمريكا المفتوحة ورولان غاروس“.

وتأجلت فرنسا المفتوحة، التي كانت مقررة بين 24 مايو أيار والسابع من يونيو حزيران، لتقام بين 20 سبتمبر أيلول والرابع من أكتوبر تشرين الأول بعد انتهاء أمريكا المفتوحة بأسبوع واحد.

وعبر لاعبون بارزون مثل روجر فيدرر بطل ويمبلدون 8 مرات وسيرينا وليامز الفائزة باللقب 7 مرات عن حزنهما الشديد لإلغاء ويمبلدون هذا العام.

ويقترب النجمان (38 عاما) من إنهاء مشوارهما ويأمل لويس في عودتهما للمنافسة في نادي عموم إنجلترا في 2021.

وقال: ”نرغب في عودتهما، كلنا نتطلع لهذا الأمر ونتمنى أن نستمتع بالبطولة أكثر من أي وقت مضى“.