أول ظهور داخل الملاعب: لاعبو شالكه وبروسيا دورتموند يتدربون بهذه الطريقة في ظل تفشي كورونا (صور)

سار شالكه على نهج منافسه المحلي بروسيا دورتموند وعاد للتدريبات في صورة ثنائيات مع الحفاظ على المسافة البينية بين اللاعبين الاثنين وذلك للحفاظ على لياقة اللاعبين رغم تفشي فيروس كورونا.

والتقطت عدسات المصورين النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم دورتموند يتدرب مع زميله إيمري تشان وبينهما مسافة كبيرة حفاظا على نفسيهما لعدم انتقال عدوى الفيروس المميت بينهما.

ويبدو أن هذه الصور أثارت شالكه الذي عاد للتدريبات في ملعبه بعدد اللاعبين نفسه والذي قرره دورتموند في صورة ثنائيات فقط.

وأقرت أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا اقتراحا بتمديد إيقاف المباريات حتى 30 أبريل/ نيسان الحالي على الأقل وسط تفشي فيروس كورونا، لكن رابطة الدوري الألماني قالت إنها لا تزال تخطط لإنهاء الموسم بحلول 30 يونيو/ حزيران المقبل.

واقترحت رابطة الدوري الألماني الأسبوع الماضي تمديد التوقف من الثاني من أبريل/ نيسان مع استمرار فرض إجراءات العزل العام في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحفية ”ديلي ميل“ البريطانية التي أوردت صورا للتدريبات أن المشهد بدا غريبا في ملعب شالكه حيث انتشر اللاعبان في مساحات شاسعة مفتوحة.

وعمل كل لاعبين على استعادة مهارة التمرير بالإضافة إلى الركض حول الملعب حيث أعادوا أنفسهم إلى الحياة على أرض الملعب.

سيحرص النادي على تجهيز لاعبيه استعدادًا لاستئناف البوندسليغا في أي وقت قريب، حيث يحتل الفريق المركز السادس حاليًا في الدوري.

وتوقفت مباريات البوندسليغا منذ ثلاثة أسابيع، وكانت المباراة الأخيرة في 11 مارس/آذار الماضي بين بروسيا مونشنغلادباخ وكولونيا.

ولا تبدو العودة للمباريات قريبة لأن الفيروس تحول إلى وباء عالمي ما يجبر العديد من البلدان على فرض إجراءات العزل العام حيث بلغت حالات الإصابة في ألمانيا 72،914 فضلا عن 793 حالة وفاة.

ويأمل مسؤولو كرة القدم في أن تؤدي فترة الإغلاق المستمرة إلى تقليل عدد الحالات والخوف من الفيروس للسماح باستكمال الموسم حتى لو كان ذلك بدون جماهير.

وبعد عودة لاعبي دورتموند للتدريبات، اعترف تشان نجم ليفربول السابق بأنه من المريح استعادة بعض الأمور الطبيعية.

وقال لمحطة سبورت 1 التلفزيونية الألمانية ”من المهم أن نعود إلى الملعب، لن يكون الأمر مملًا. ينبغي على اللاعبين رد الجميل للجماهير والقيام بواجبهم لمكافحة انتشار فيروس كورونا“.