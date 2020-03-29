روما يتفوق على إنتر ميلان ونابولي في سباق التعاقد مع ماريو غوتزه

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن رغبة 3 أندية من الدري الإيطالي في التعاقد مع المهاجم ماريو غوتزه لاعب بروسيا دورتموند، الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ”بيلد“ أن أندية روما ونابولي وإنتر ميلان، مهتمة بالتعاقد مع غوتزه، في حين أن روما يتقدم على كل الفرق الراغبة في ضم صاحب هدف فوز منتخب ألمانيا بكأس العالم البرازيل 2014.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيانلوكا بيتراشي المدير الرياضي لروما يتفاوض مع غوتزه وممثليه واقترب من الاتفاق معهما.

وتراجع مستوى ماريو غوتزه البالغ من العمر 27 عاما في المواسم الأخيرة بعد تعرضه لعدة إصابات ومعاناته من مرض غامض، وشارك الموسم الحالي في 19 مباراة في كل المنافسات رفقة بروسيا دورتموند وسجل 3 أهداف.

وكانت عدة تقارير إعلامية قد تحدثت عن اهتمام فرق ألمانية بماريو غوتزة بينها هيرتا برلين بعد تأكيد رحيله عن بروسيا دورتموند بسبب الفشل في المفاوضات حول تمديد عقده.

وعاد ماريو غوتزة لبروسيا دورتموند صيف 2016 بعد 3 مواسم قضاها مع بايرن ميونخ.

ومع الأزمة الاقتصادية التي سيخلفها فيروس كورونا على الأندية في أوروبا، تبحث الأندية عن لاعبين تنتهي عقودهم في الصيف المقبل للتعاقد معهم مجانا، كما أن عدة لاعبين سيتراجع ثمنهم في السوق بسبب الأزمة الحالية.