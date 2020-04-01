تغريم جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ بسبب خرقه الحجر الصحي

فرض نادي بايرن ميونخ الألماني، غرامة مالية على مدافعه الدولي السابق جيروم بواتينغ بسبب مخالفته التعليمات الخاصة بالحجر الصحي الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وذكر النادي الألماني عبر موقعه الرسمي، أن بواتينغ غادر محل إقامته دون موافقة ناديه، ما يعد مخالفة للقواعد المفروضة من الهيئات الصحية في ولاية بافاريا الألمانية.

وأضاف النادي في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية أن الغرامة المفروضة على بواتينغ، سيتم التبرع بها لمستشفيات مدينة ميونخ.

وتم تأجيل منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسجلت ألمانيا قبل ظهر اليوم الأربعاء، 67 ألفًا و150 إصابة بكورونا و701 حالة وفاة.