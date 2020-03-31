نجاة جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ من حادث مروري

نجا جيروم بواتينغ، مدافع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، من حادث مروع عقب انزلاق سيارته من على الطريق السريع في مدينة سليبتس الألمانية.

وقالت محطة TVO التلفزيونية، إن الدولي الألماني فقد سيطرته على عجلة قيادة سيارته الفارهة من علامة مرسيدس على الطريق السريع A9 في مدينة سليبتس لتنزلق السيارة خارج حدود الطريق وتكسر السور وتسقط خارجه.

وكان المدافع البالغ من العمر 31 عامًا في طريقه إلى ميونخ عندما انزلقت سيارته مرسيدس AMG بالقرب من تقاطع الطريق السريع A9 على الطريق الشتوي واستدار إلى اليمين ليسقط من على الحاجز.

ولم يتعرض الفائز بكأس العالم 2014 في البرازيل بأذى وفقا لتقرير الشرطة لكن الأضرار كلها جاءت في السيارة التي يبلغ سعرها نحو 25000 يورو.

وعند فحص الشرطة للسيارة اكتشفت أنها كانت تستخدم إطارات ليست مناسبة لفصل الشتاء ما يعود بالضرر على السيارة وسائقها في مثل هذه الحوادث.