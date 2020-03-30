كشف سبب تعثر مفاوضات بايرن ميونخ بشأن تجديد عقد مانويل نوير

كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الإثنين، سبب تعثر مفاوضات نادي بايرن ميونخ بشأن تجديد عقد حراسه المخضرم مانويل نوير.

وبحسب صحيفة ”كيكر“، فإن بايرن ميونخ عرض على نوير تجديد عقده حتى 2023، علما أن العقد الحالي يمتد حتى يونيو 2021.

وأضافت: يريد تجديد عقده مع بايرن ميونخ 5 أعوام، وهو ما يعني أنه يريد إنهاء مسيرته مع النادي البافاري.

وأوليفر كان، الحارس السابق لبايرن ميونخ، أنهى مشواره مع النادي البافاري عندما كان عمره 39 عاما، علما أنه المكلف بالتفاوض مع نوير بصفته عضوًا في مجلس إدارة النادي البافاري.

يشار إلى أن بايرن ميونخ أعلن قبل أشهر تعاقده مع الحارس ألكسندر نوبل، لاعب شالكه، على أن ينضم للنادي البافاري بداية من الموسم المقبل وحتى يونيو 2025.

وتردد أن نوبل، البالغ من العمر 23 عاما، اشترط على أن يكون الحارس الأساسي لبايرن ميونخ قبل توقيع العقد.

وانتقل مانويل نوير من شالكة لبايرن ميونخ مقابل 30 مليون يورو، وشارك مع النادي البافاري في 373 مباراة، استقبل فيها 266 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك في 191 مباراة.

ونال نوير مع بايرن ميونخ 7 ألقاب في الدوري الألماني، و5 في كأس ألمانيا، و4 في السوبر الألماني، ولقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا في كأس السوبر الأوروبي، ولقبا في كأس العالم للأندية، واختير أفضل لاعب في ألمانيا مرتين عامي 2011، و2014.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني وفي رصيده 55 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن الثاني بروسيا دورتموند.