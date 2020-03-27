الأغلى في التاريخ.. بايرن ميونيخ يخطط لخطف تير شتيغن من برشلونة بـ“عرض مغر“

أكدت تقارير إسبانية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني قد استقر على ضم مارك تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني لخلافة مانويل نوير حارس الفريق البافاري.

وقدم البايرن عرضًا لمانويل نوير البالغ من العمر 34 عامًا بتمديد تعاقده لموسم إضافي قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين، بينما يتبقى في عقد نوير موسم واحد فقط.

وفي المقابل توقفت مفاوضات برشلونة مع مارك تيرشتيغن بخصوص تمديد عقده مع الفريق.

عرض تاريخي

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن بايرن ميونيخ ورغم تعاقده مع أليكسندر نوبل البالغ من العمر 23 عامًا حارس مرمى شالكة وهو أحد أبرز الحراس الصاعدين في ألمانيا، إلا أنه يسعى إلى ضم تيرشتيغن.

وأضافت نقلًا عن ”دياريو سبورت“ الإسبانية، فإن بايرن ينوي تقديم عرض يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني من أجل الحارس الألماني، ليحطم الرقم القياسي كأغلى حارس في تاريخ كرة القدم متفوقًا على كيبا أريزبالاجا الذي انضم لتشيلسي الإنجليزي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.

ويضغط بايرن على تير شتيغن لإقناعه بعدم تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني، ما سيمكنهم من التعاقد معه مجانًا بعد نهاية عقد في 2022.

موقف برشلونة

على الجانب الآخر يصر مسؤولو برشلونة على أن تير شتيغن سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي، إلا أن النادي أيضًا يحتاج لجمع الأموال استعدادًا لسوق الانتقالات الصيفية المقبل، لتمويل صفقة عودة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

ومع بقاء عامين في عقد الحارس الألماني مع البلوغرانا، فإن مسؤولي النادي الكتالوني يدركون أن الحارس الذي انضم من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، يمكن أن يكون مصدرًا كبيرًا للربح في المرحلة المقبلة.