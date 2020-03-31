 وفاة بابي ضيوف رئيس نادي مارسيليا الفرنسي السابق إثر إصابته بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

وفاة بابي ضيوف رئيس نادي مارسيليا الفرنسي السابق إثر إصابته بفيروس كورونا

وفاة بابي ضيوف رئيس نادي مارسيليا الفرنسي السابق إثر إصابته بفيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توفي السنغالى بابي ضيوف، الرئيس الأسبق لنادي مارسيليا الفرنسي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دخول إحدى مستشفيات العاصمة السنغالية داكار.

وكانت إذاعة ”مونت كارلو“ الفرنسية، قد ذكرت أن ضيوف تم وضعه على جهاز تنفس صناعي، وكانت تبدو حالته مستقرة ولكن يبدو أنها ساءت خلال الساعات الماضية.

السنغالى بابى ضيوف، تولى رئاسة نادى مارسيليا الفرنسي، فى الفترة من 2005 حتى 2009.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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