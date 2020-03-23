بافيتمبي غوميز نجم نادي الهلال السعودي ينتقد مسؤولي مارسيليا الفرنسي

تناقلت العديد من الصحف التركية والفرنسية تصريحات للمهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، ينتقد فيها ناديه السابق مارسيليا الفرنسي.

ولعب غوميز في صفوف مارسيليا، في موسم 2016-2017، معارا من فريق سوانزي سيتي الإنجليزي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة ”sporx“ التركية: ”لم أندم على رحيلي من مارسيليا.. لم نكن متقاربين أنا والإدارة ولم يكن هناك الرغبة في مواصلة العمل.. عندما رحلت عانوا كثيراً في الحصول على مهاجم“.

وأضاف: ”كان لدي طلبات لم يوافقوا عليها، وعندما نجحوا في الحصول على المهاجم كوستاس ميتروجلو أعطوه ما كنت أطالب به“.

وتابع: ”انتقلت من مارسيليا إلى غلطة سراي، وبالنظر إلى النجاحات التي حققتها مع الفريق التركي وحب الجماهير الذي حصلت عليه ستعرفون أني لم أندم على رحيلي من مارسيليا“.

وأشارت تقارير إلى أن غوميز يرغب بشدة في العودة لغلطة سراي التركي من جديد عقب موسمين قضاهما مع الهلال، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق السعودي في يونيو المقبل وسط أنباء عن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق.

ولعب بافتيمبي 31 مباراة مع مارسيليا، بكافة المسابقات، في موسم 2016-2017، ونجح في تسجيل 21 هدفا، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى غلطة سراي، ومنه إلى الهلال.

يذكر أن غوميز انتقل إلى الهلال في صيف 2018، قادما من غلطة سراي التركي، في صفقة قدرت بـ7 ملايين يورو تقريبا، حيث نجح النجم الفرنسي في قيادة الزعيم للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.