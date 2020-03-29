يقام بحضور جماهيري.. دوري روسيا البيضاء يجذب المشاهدين لمقاومة الفراغ بسبب ”كورونا“

توقف نشاط كرة القدم الاحترافية حول العالم بسبب فيروس كورونا، لذا لجأ الجمهور الشغوف بمتابعة مباريات كل أسبوع إلى دوري روسيا البيضاء لمقاومة حالة الفراغ إذ تستمر منافسات هذه البطولة رغم الجائحة.

ونجح دوري روسيا البيضاء، وهو من أضعف المسابقات في أوروبا ونادرا ما تشارك فرق منه في دوري أبطال أوروبا، في جذب جماهير أجنبية ووقع على عقود جديدة للبث التلفزيوني.

وقال دوري روسيا البيضاء، إنه لا يعتزم تأجيل أو إلغاء الموسم الذي بدأ في وقت سابق هذا الشهر.

ورغم أن أندية هذا الدوري، ربما باستثناء باتي بوريسوف ودينامو مينسك، مجهولة لمعظم جماهير اللعبة فإنه عوض الكثيرين عن توقف بطولات الدوري الكبرى في العالم.

The away support is strong and Dinamo Minsk ultras are going absolutely mental! ⚪️???? pic.twitter.com/PKWaGN2CLM — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) March 28, 2020

وساعد قرار إقامة المباريات بحضور جماهير اتحاد روسيا البيضاء للعبة في توقيع عقود للبث في عشر دول منها روسيا وإسرائيل والهند حيث لم تجد الجماهير هناك مباريات أخرى لمشاهدتها.

وقال ألكسندر ألينيك، المتحدث باسم اتحاد روسيا البيضاء: ”هذا موقف لا سابق له“.

ومن بين المحطات التي تبث مباريات دوري روسيا البيضاء القناة الرياضية الأولى في أوكرانيا.

ورغم أنها بدأت في عرض المباريات في أواخر العام الماضي قبل أزمة كورونا، بسبب وجود العديد من اللاعبين الأوكرانيين في روسيا البيضاء، اندهش الجمهور من جودة المسابقة.

وقال فيكتور سامولينكو، رئيس شركة بوفيرخنوست أوكرانيا، التي تدير المحطة التلفزيونية: ”لم نتوقع امتلاكهم لمسابقة دوري بهذا الرقي، لم نعرف ذلك لأننا لم نكن نبث المباريات“.

وسجلت روسيا البيضاء 94 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن لكنها اتخذت إجراءات بسيطة لتجنب انتشاره.

وقلل رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو من الحاجة إلى العزلة الاجتماعية وتباهى بأنه يواصل لعب هوكي الجليد ويعانق اللاعبين.

وقال للتلفزيون المحلي بعد مباراة للهوكي، أمس السبت: ”من الأفضل أن نموت واقفين بدلا من العيش راكعين، لا أرى فيروسات هنا في صالة التزلج“.

وبفضل المشاهدات المتزايدة لمباريات دوري روسيا البيضاء ارتفعت شعبية نادي دينامو مينسك على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من الجمهور الناطق بالإنجليزية.

وقال ألكسندر ستروك المتحدث باسم النادي، إنه يتمنى أن يحفز الاهتمام الدولي اللاعبين على تطوير مستواهم.

وأضاف: ”نتمنى أن يساهم هذا في الارتقاء بمستوى اللعبة؛ لأن اللاعبين ربما يشعرون بمسؤولية أكبر“.

كما يعتقد يوري مشجع دينامو مينسك أن الاهتمام الحالي بالدوري في روسيا البيضاء قد يفتح الأبواب أمام انتقال لاعبيه إلى أندية أكبر في أوروبا.

ويتمنى عند عودة النشاط بالمسابقات الأوروبية، أن يستمر الجمهور العالمي في متابعة المباريات في روسيا البيضاء.

وتابع: ”لن يكتفوا بمشاهدة الدوري الإنجليزي أو الإيطالي فقط ويمكنهم متابعة المباريات في روسيا البيضاء من آن إلى آخر“.