يقام بحضور جماهيري.. دوري روسيا البيضاء يجذب المشاهدين لمقاومة الفراغ بسبب ”كورونا“

توقف نشاط كرة القدم الاحترافية حول العالم بسبب فيروس كورونا، لذا لجأ الجمهور الشغوف بمتابعة مباريات كل أسبوع إلى دوري روسيا البيضاء لمقاومة حالة الفراغ إذ تستمر منافسات هذه البطولة رغم الجائحة.

ونجح دوري روسيا البيضاء، وهو من أضعف المسابقات في أوروبا ونادرا ما تشارك فرق منه في دوري أبطال أوروبا، في جذب جماهير أجنبية ووقع على عقود جديدة للبث التلفزيوني.

وقال دوري روسيا البيضاء، إنه لا يعتزم تأجيل أو إلغاء الموسم الذي بدأ في وقت سابق هذا الشهر.

ورغم أن أندية هذا الدوري، ربما باستثناء باتي بوريسوف ودينامو مينسك، مجهولة لمعظم جماهير اللعبة فإنه عوض الكثيرين عن توقف بطولات الدوري الكبرى في العالم.

The away support is strong and Dinamo Minsk ultras are going absolutely mental! ⚪️???? pic.twitter.com/PKWaGN2CLM

— Belarusian Premier League (@BelarusianPL) March 28, 2020